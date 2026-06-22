أوروجواي تتقدم على الرأس الأخضر في شوط أول مثير بكأس العالم 2026

حسم منتخب أوروجواي الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب الرأس الأخضر متقدمًا بنتيجة 2-1، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت الدقائق الـ45 الأولى أحداثًا مثيرة وتقلبات كبيرة في النتيجة.

الرأس الأخضر يسجل هدفًا تاريخيًا في المونديال

دخل منتخب الرأس الأخضر المباراة بثقة كبيرة، ونجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخه بالمونديال عندما أحرز كيفن بينا أول هدف لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، بعدما هز شباك أوروجواي في الدقيقة 21، ليمنح فريقه الأفضلية ويشعل أجواء اللقاء.

وجاء الهدف ليؤكد البداية القوية للرأس الأخضر، الذي واصل تقديم عروضه المميزة بعد الأداء اللافت الذي ظهر به في الجولة الأولى أمام إسبانيا.

أوروجواي تعود بقوة قبل نهاية الشوط

رغم التأخر في النتيجة، لم يستسلم منتخب أوروجواي، ونجح في العودة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث تمكن المدافع أرواخو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة قبل الاستراحة.

واستمرت محاولات منتخب أوروجواي بحثًا عن التقدم، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، عندما سجل كانوبيو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينهي الشوط الأول بتفوق منتخب بلاده بنتيجة 2-1.

صراع قوي على نقاط المباراة

تشهد المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي، إذ يسعى منتخب أوروجواي لتحقيق أول انتصار له في البطولة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام منتخب السعودية بنتيجة 1-1.

في المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق نتيجة تاريخية في الجولة الأولى، إثر تعادله السلبي مع منتخب إسبانيا، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، وهو ما أبقى آماله قائمة في مواصلة صناعة المفاجآت خلال مشواره بالمونديال