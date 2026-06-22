قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات من الرئيس السيسي .. مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة
تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كيماويات بالخانكة
مباحثات مصرية ليبية أمريكية لتعزيز وحدة المؤسسات الليبية
مباراة مصر ونيوزيلندا.. هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها لمشاهدة الماتش؟| الموقف الشرعي
محاكمة 80 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. اليوم
لتحقيق غرض أو مصلحة.. لماذا حذر القرآن من العبادة على حرف؟
كولومبيا.. المرشح اليميني دي لا إسبرييا يفوز بالانتخابات الرئاسية
اندلاع حريق في مصنع للكيماويات والصابون بالقليوبية
الغذاء والعلاج والمسكن.. كيف حدد مشروع قانون الأسرة مكونات النفقة الواجبة؟
ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026
ياسمينا عيسى تتوج بذهبية زوجي السيدات ببطولة فرنسا للريشة الطائرة البارالمبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوروجواي تتقدم على الرأس الأخضر في شوط أول مثير بكأس العالم 2026

منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي
رباب الهواري

حسم منتخب أوروجواي الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب الرأس الأخضر متقدمًا بنتيجة 2-1، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت الدقائق الـ45 الأولى أحداثًا مثيرة وتقلبات كبيرة في النتيجة.

الرأس الأخضر يسجل هدفًا تاريخيًا في المونديال

دخل منتخب الرأس الأخضر المباراة بثقة كبيرة، ونجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخه بالمونديال عندما أحرز كيفن بينا أول هدف لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، بعدما هز شباك أوروجواي في الدقيقة 21، ليمنح فريقه الأفضلية ويشعل أجواء اللقاء.

وجاء الهدف ليؤكد البداية القوية للرأس الأخضر، الذي واصل تقديم عروضه المميزة بعد الأداء اللافت الذي ظهر به في الجولة الأولى أمام إسبانيا.

أوروجواي تعود بقوة قبل نهاية الشوط

رغم التأخر في النتيجة، لم يستسلم منتخب أوروجواي، ونجح في العودة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث تمكن المدافع أرواخو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة قبل الاستراحة.

واستمرت محاولات منتخب أوروجواي بحثًا عن التقدم، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، عندما سجل كانوبيو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينهي الشوط الأول بتفوق منتخب بلاده بنتيجة 2-1.

صراع قوي على نقاط المباراة

تشهد المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي، إذ يسعى منتخب أوروجواي لتحقيق أول انتصار له في البطولة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام منتخب السعودية بنتيجة 1-1.

في المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق نتيجة تاريخية في الجولة الأولى، إثر تعادله السلبي مع منتخب إسبانيا، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، وهو ما أبقى آماله قائمة في مواصلة صناعة المفاجآت خلال مشواره بالمونديال

كأس العالم اورجواى الرأس الاخضر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

ترشيحاتنا

الإعلامي وليد الفراج يعلن وفاة والده ويكشف تفاصيل الجنازة والعزاء

وليد الفراج يعلن وفاة والده.. موعد الجنازة والعزاء

المستشار أحمد محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف

المستشار أحمد عبد الحكم يضع رؤية تشريعية موسعة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية

الأسمدة

الزراعة تعلن استمرار صرف الأسمدة حتى في العطلات الرسمية

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد