هتسجل وتدخل التاريخ.. نبوءة شقيق زيكو تحققت في مونديال كأس العالم

قال عبد الرؤوف، شقيق زيكو لاعب منتخب مصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا في أثناء التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن الفرحة عمت جميع أفراد العائلة وأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن الجميع حرص على التواجد بجوار والدته لمشاركتها هذه اللحظات الاستثنائية.

وأضاف: «الدنيا مقلوبة عندنا في البلد، وكل الناس متجمعة عند والدتي وإخواتي قدام البيت، والاحتفالات لا يمكن وصفها، لأن الجميع يشعر بالفخر بما يقدمه مصطفى مع منتخب مصر».

مكالمة «فيديو كول»

وكشف شقيق اللاعب عن حديث دار بينهما قبل المباراة خلال مكالمة «فيديو كول»، موضحًا أنه تواصل معه عبر مكالمة فيديو للاطمئنان عليه ومعرفة موقفه من التشكيل الأساسي.

قال: «كلمت مصطفى قبل اللقاء وعرفت منه إنه هيبدأ أساسي، وقلت له ربنا يكرمك النهارده وتدخل التاريخ، وكان عندي إحساس كبير إنه هيقدم مباراة مميزة».

وتابع «توقعت إنه يسجل، وقلت له إن شاء الله هتكسبوا وهتحرز هدف وتكتب اسمك في التاريخ، والحمد لله ربنا كرمه وحقق حاجة أسعدتنا كلنا».

وأشاد عبد الرؤوف بالأخلاق التي يتمتع بها شقيقه وعلاقته القوية بأسرته، مؤكدًا أن حب الناس له لم يأتِ من فراغ.

أضاف «مصطفى قريب من كل الناس، وبار جدًا بوالدته وأهله، وعمره ما زعل حد منه، وكل اللي وصل له دلوقتي نتيجة اجتهاده ودعوات والدته المستمرة له».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على مواصلة المشوار بنجاح في كأس العالم، قائلًا: «طموحنا كبير ونفسنا نوصل لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة، لأن المنتخب قدم مستويات رائعة وروحًا قتالية مميزة، واللاعبون طمعونا في تحقيق إنجاز كبير، ونتمنى يفضلوا يفرحوا الشعب المصري في المباريات المقبلة».