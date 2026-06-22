السياحة تصدر الدفعة الأولى من التراخيص الذكية والمؤمنة للمرشدين

انتهت وزارة السياحة والآثار من إصدار الدفعة الأولى من التراخيص الذكية للمرشدين السياحيين، مع ربطها بالبوابات الإلكترونية بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في تسهيل وتنظيم دخولهم وتحسين تجربة الزيارة.

في ضوء تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي، وتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المواقع الأثرية والمتاحف ورفع كفاءة التجربة السياحية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية

تراخيص المرشدين السياحيين

من جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، أن التراخيص الجديدة تتميز بتصميم عصري، وتندرج ضمن توجه الوزارة نحو توظيف أحدث التقنيات في إصدار تراخيص ذكية ومؤمنة، بما يتيح التحقق من هوية المرشدين والحد من محاولات التزوير، فضلًا عن دعم منظومة الرقابة وضمان تقديم الخدمات السياحية وفق أعلى معايير الجودة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من إصدار الدفعة الأولى، وجاري استكمال باقي التراخيص وتسليمها للمرشدين وفق جدول زمني محدد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن التراخيص الجديدة تعتمد على تقنية NFC (الاتصال قريب المدى)، والتي تتيح الاتصال المباشر مع البوابات الإلكترونية بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح أنه تم تكويد هذه التراخيص لتعمل ليس فقط كوثيقة رسمية، بل أيضًا كبطاقة دخول إلكترونية (Access Card) تُمكّن حامليها من المرور عبر البوابات بسهولة وسرعة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين المنظومات الرقمية وتوحيد قواعد البيانات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن تمكين البوابات الإلكترونية من التحقق الفوري من صحة التراخيص والتمييز بين السليم منها والمزور.