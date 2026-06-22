لبحث أوجه التعاون المشترك.. محافظ الوادي الجديد تلتقي نقيب عام المهندسين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور معتز طلبة أمين عام النقابة، والدكتور مصطفى أبو زيد وكيل النقابة العامة، والمهندس محمد عز نقيب المهندسين بالوادي الجديد ولفيف من أعضاء النقابتين العامة والفرعية؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في دعم خطط التنمية بالمحافظة من خلال الاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة. وخلال اللقاء، أكدت المحافظ حرص المحافظة على التعاون مع نقابة المهندسين باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيدةً بالدور الذي تقوم به النقابة في تطوير الكوادر الهندسية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الاستفادة من الخبرات الهندسية والفنية في مشروعات الهوية البصرية و التحول الرقمي والتوسع في مجالات التحول نحو الطاقة الشمسية النظيفة التي تتبناها المحافظة، كما بحثوا أوجه التعاون في دعم البرامج التدريبية للمهندسين بالتعاون مع الجهات التدريبية المعتمدة من جانبه، أعرب نقيب المهندسين عن تقديره لما تشهده المحافظة من طفرة تنموية في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد النقابة لتقديم الدعم الفني والاستشاري والمشاركة في المبادرات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بالخدمات وتحقيق أهداف التنمية بالمحافظة.