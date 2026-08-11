لأول مرة.. انطلاق مسابقة الروبوتات الزراعية بالبيت الروسي بالإسكندرية

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر البيت الروسي في الإسكندرية، فعاليات مسابقة الروبوتات الزراعية "أجرو إن تي آر آي-2026"، والتي تشهد انضمام مصر للمرة الأولى إلى منافسات هذه البطولة العالمية التي تقام بمبادرة من وزارة الزراعة الروسية، لجمع الطلاب المهتمين بالتقنيات الحديثة والقطاع الزراعي.

المسابقة فرصة فريدة تتيح للشباب الاطلاع على أحدث التقنيات

وقال أرسيني ماتشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، خلال مراسم الافتتاح، إن المسابقة تمثل فرصة فريدة تتيح للشباب الاطلاع على أحدث التقنيات واتخاذ الخطوة الأولى نحو مهنة مستقبلية عالمية، مؤكدا الفخر بدعم الجيل الجديد من قادة التكنولوجيا الزراعية وتوسيع التعاون الدولي بين مصر وروسيا.

وشارك في منافسات المسابقة أكثر من 90 طفلا وشابا تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 17 سنة من المصريين وأبناء الجالية الروسية المقيمين في مصر.

وطُلب من المشاركين إبداء مهاراتهم في التحكم بالروبوت الزراعي وإنجاز مهام تحاكي الأنشطة الزراعية الحقيقية؛ مثل زراعة المحاصيل وحصادها، ونقل المنتجات، وتربية الماشية، ومعالجة التربة، واجتياز العقبات الميدانية.

وتولى الدكتور نيقولاي مارين، الأستاذ المساعد بجامعة ستافروبول الحكومية للعلوم الزراعية، مهمة تحكيم منافسات البطولة، لضمان تطبيق المعايير الفنية الدولية في تقييم أداء المتسابقين الصغار.

ومن المقرر أن يحصل الفائز على فرصة تمثيل مصر في النهائيات الدولية الكبرى المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم بمدينة موسكو، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي الصناعي الروسي "الخريف الذهبي"، الذي يشهد مشاركة مبتكرين من أكثر من 12 دولة حول العالم.

وفي ختام المرحلة، تلقى جميع المشاركين هدايا تذكارية مقدمة من جامعة ستافروبول الحكومية، تقديرا لجهودهم في ابتكار حلول تكنولوجية تخدم مستقبل القطاع الزراعي، وتعزز من ريادة المبتكرين المصريين في المحافل الدولية.