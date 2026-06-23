في ذكراه.. قصة اعتقال علي الشريف لمدة 6 سنوات

تحل اليوم 23 من يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل علي الشريف، الذي ولد في مثله من العام 1934، ورحل عن عالمنا في 11 فبراير عام 1987، عن عمر يناهز 53 عامًا.

وعلى الرغم من أن الراحل علي الشريف، لم يأخذ دور بطولة، إلا أنه كان فنانًا لا ينسى، بوجهه المألوف، وصوته الأجش المعروف، حيث قدم مجموعة من الأدوار الخالدة للسينما، بالاشتراك مع أهم النجوم، واشتهر بهيئته الضخمة وصوته الغليظ لكنه كان في الواقع شخصا كريما وبسيطا.

ابن علي الشريف

وما لا يعرفه البعض، أن ابن الراحل علي الشريف، هو الممثل والمخرج المسرحي «حسن الشريف»، الذي قام بعدة أدوار مسرحية، من بينهم دور «عم ابسلوم» حكيم بلاد العجايب، كما أخرج مسرحيات: «رحلة الشجعان، فلفل حيران، الوحش الأخضر، الشاطر حسن»، ومسلسلات منها: «الحب أقوى، ورمانة الميزان، وحبنا الكبير، وراجل وست ستات».

حياة علي الشريف في المعتقل

قال حسن الشريف، نجل الفنان الراحل على الشريف، إن الفنان نشأ فى منطقة ميت عقبة، كان زملكاوى ترسناوى بمعنى انه يشجع ناديي الزمالك والترسانة، لافتًا إلى أنه التحق بكلية الهندسة ولكنه تركها لأنها كانت تشغله عن ممارسة العمل السياسي والتحق بكلية التجارة.

وأضاف حسن الشريف، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن والده اعتقل سياسيًا لمدة 6 سنوات خلال فترة دراسته فى الجامعة، مشيرًا إلى أنه وزملاءه بنوا مسرحا فى المعتقل واكتشف موهبة التمثيل وقتها.

وتابع أن المعتقل كان به الكثير من المثقفين والكتاب وكتاب السيناريو لذلك كان هناك نخبة من المثقفين فى تلك الفترة، مضيفًا أن والده بدأ يشترك فى أدوار المسرح ويؤدي الدور النسائى فى المسرحية.

وأوضح أنه قضى 6 سنوات فى المعتقل السياسي ولم يكن ممثلا بعد وأثناء وجوده بالمعتقل لم تكن هناك وسائل ترفيه فبدأ المعتقلون بعمل مسرحيات يسلون أنفسهم بها وبالفعل قاموا بعمل مسرحية لصلاح عبد الصبور مثل فيها على دور سيدة وكان هناك معهم بالمعتقل فنان الكاريكاتير والسيناريست حسن فؤاد ورأى على وهو يمثل بعدها كتب حسن فؤاد سيناريو فيلم الأرض وبعد خروجهم من المعتقل اختاره يوسف شاهين لتجسيد دور دياب وبذلك كان فيلم الأرض أول أفلام علي وسر شهرته بعد ذلك حيث نال جوائز كثيرة عنه وكان عمره وقتها 34 عاما ثم توالت الأعمال عليه بعد ذلك حتى عمل مع جميع المخرجين الكبار.

وقدم علي الشريف مجموعة من الأعمال لعل أشهرها دوره المتميز في فيلم الأرض مع المخرج الراحل يوسف شاهين وكذلك دوره في فيلم الكرنك مع سندريلا الشاشة والسينما المصرية والعربية وايقونة الفن الراحلة سعاد حسني، وظل يشارك في العديد من الأعمال حتى كانت وفاته عام 1987.

لقاء علي الشريف والمخرج يوسف شاهين

وفي مداخلة هاتفية لـ حسن الشريف -نجل الفنان الراحل علي الشريف- كشف تفاصيل أول لقاء بين والده وبين يوسف شاهين، لافتًا إلى أن يوسف شاهين كان يبحث عن شخص يؤدي دور دياب فى فيلم الأرض، ورتب سيناريست الفيلم موعد دون أن يقول لهما لكي يشاهد رد فعلهما.

وأضاف حسن الشريف، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن يوسف شاهين بمجرد ما شاهد والده حضنه وقال له يا دياب، واستغرب والدى من رد الفعل وقال له دياب مين أنا اسمى علي.

وتابع أن شخصية دياب كانت قوية جدًا والتركيز فيها عال، لذلك أدى فيها والده دوره باتقان، مؤكدًا أن والده من أكثر الشخصيات التى حصدت الجوائز فى فيلم الأرض.

وأشار إلى أن والده اشتغل فى فيلم فجر الإسلام وفيلم واحد فى المليون وقدم علي الشريف مجموعة من الأعمال أشهرها دوره المتميز في فيلم الأرض مع المخرج الراحل يوسف شاهين وكذلك دوره في فيلم الكرنك مع الراحلين أحمد زكي وفريد شوقي وسعاد حسني وظل يشارك في العديد من الأعمال حتى كانت وفاته عام 1987.