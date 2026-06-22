موعد مباراة الأردن والجزائر فى كأس العالم 2026 وفرص التأهل

يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الأردن والجزائر، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم 2026، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمنتخبين بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب "ليفاي ستاديوم" بمنطقة خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق انتصاره الأول وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويدخل المنتخب الأردني اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته أمام النمسا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، في الظهور الأول لـ"النشامى" بتاريخهم في نهائيات كأس العالم. ورغم الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب الأردني في بعض فترات المباراة، فإنه فشل في تفادي الهزيمة، ليصبح مطالبًا بحصد نتيجة إيجابية أمام الجزائر للحفاظ على فرصه في التأهل.

في المقابل، يسعى المنتخب الجزائري لتجاوز آثار الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره بالمونديال.

ووجد "محاربو الصحراء" أنفسهم تحت ضغط كبير قبل مواجهة الأردن، خاصة أن أي تعثر جديد قد يصعب مهمتهم في المنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى دور الـ32.

وعلى مستوى ترتيب المجموعة العاشرة، يتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة المركز الثاني، بينما يتذيل الأردن والجزائر المجموعة دون رصيد من النقاط بعد نهاية الجولة الأولى.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل نظام كأس العالم 2026، الذي يمنح فرصة التأهل لأصحاب المركز الثالث ضمن أفضل المنتخبات. لذلك، فإن الفوز سيمنح صاحبه دفعة قوية قبل الجولة الأخيرة، بينما سيضع الخاسر في موقف بالغ الصعوبة وقد يقربه من توديع البطولة مبكرًا.