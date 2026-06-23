رباعي يحسم التأهل مبكراً.. تعرف على أول المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026

اشتدت المنافسة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مع اقتراب إسدال الستار على الجولة الثانية من دور المجموعات لتبدأ ملامح الدور التالي في الظهور مبكراً بعدما نجحت أربعة منتخبات في حسم تأهلها رسمياً إلى دور الـ32 دون الحاجة إلى انتظار الجولة الثالثة والأخيرة.

وتمكنت منتخبات الأرجنتين وألمانيا والمكسيك والولايات المتحدة من حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية بعدما حققت العلامة الكاملة خلال أول جولتين مؤكدة جاهزيتها للمنافسة على اللقب في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.

الأرجنتين تواصل حملة الدفاع عن اللقب

واصل المنتخب الأرجنتيني حامل لقب مونديال 2022 عروضه القوية بقيادة قائده ليونيل ميسي بعدما حقق انتصاره الثاني توالياً في دور المجموعات بالفوز على النمسا بهدفين دون رد.

وكان "التانجو" قد افتتح مشواره بانتصار مريح على الجزائر بثلاثية نظيفة ليحصد ست نقاط كاملة ضمنت له التأهل رسمياً إلى دور الـ32 معززاً طموحاته في الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت مباراة النمسا تألق ميسي الذي سجل هدفي المباراة ليواصل كتابة التاريخ في مشاركته السادسة بالمونديال.

ألمانيا تؤكد قوتها الهجومية

بدوره فرض المنتخب الألماني نفسه كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بعدما نجح في حسم بطاقة التأهل عقب انتصارين متتاليين.

واستهل "الماكينات" مشوارهم بفوز كاسح على كوراساو بنتيجة 7-1 قبل أن يحققوا انتصاراً صعباً على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليصل المنتخب الألماني إلى النقطة السادسة ويضمن العبور مبكراً إلى الدور المقبل.

وأظهرت ألمانيا توازناً واضحاً بين القوة الهجومية والخبرة الكبيرة وهو ما جعلها من أوائل المنتخبات التي ضمنت مقعدها بين أفضل 32 منتخباً في البطولة.

أصحاب الأرض يواصلون التألق

من جانبه واصل المنتخب المكسيكي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور بعدما حسم تأهله إلى الدور المقبل بتحقيق انتصارين متتاليين.

وفاز المنتخب المكسيكي في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد قبل أن يتجاوز عقبة كوريا الجنوبية بهدف نظيف ليؤكد استعداده لمواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

وفي السياق ذاته نجح المنتخب الأمريكي في إسعاد جماهيره بحجز بطاقة التأهل رسمياً بعد بداية قوية شهدت الفوز على باراغواي بنتيجة 4-1 ثم التفوق على أستراليا بهدفين دون رد ليصل إلى النقطة السادسة ويؤكد حضوره القوي في البطولة التي تستضيفها بلاده بالشراكة مع كندا والمكسيك.

صراع مشتعل على المقاعد المتبقية

ومع اكتمال عقد أول المتأهلين تتجه الأنظار إلى بقية المجموعات التي تشهد منافسة شرسة بين العديد من المنتخبات لحسم بطاقات العبور إلى دور الـ32 خاصة مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية مرحلة المجموعات.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم مواجهات الجولة الثالثة التي قد تشهد مفاجآت كبيرة في ظل تقارب المستويات واحتدام الصراع على المقاعد المتبقية في الأدوار الإقصائية.

المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026:

الأرجنتين.

ألمانيا.

المكسيك.

الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينما نجح الرباعي في إنهاء المهمة مبكراً تبقى الأنظار معلقة على بقية المنتخبات الطامحة لمواصلة حلم المنافسة على لقب النسخة التاريخية من كأس العالم 2026.