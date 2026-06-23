الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ شاب من ورم ضخم بقاع الجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، في إجراء تدخل جراحي بالغ التعقيد لأول مرة بالمجمع، لإنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر كان معرضًا لانسداد وشيك بمجرى الهواء، نتيجة وجود ورم ضخم سريع النمو بمنطقة قاع الجمجمة، وذلك باستخدام تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي (Virtual Surgical Planning - VSP)، إحدى أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في جراحات الوجه والفكين وقاع الجمجمة.

وأوضحت الهيئة أن المريض حضر إلى عيادة جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي وهو يعاني من نوبات اختناق متزايدة ومتكررة، وبإجراء الفحوصات الإكلينيكية والتشخيصية المتقدمة تبين وجود ورم ضخم يشغل منطقة قاع الجمجمة الوسطى بالحفرة تحت الصدغية (Infratemporal Fossa)، ويمتد إلى مناطق تشريحية دقيقة حيث يضغط على مجرى الهواء والبلعوم من الداخل، بالإضافة إلى امتداده إلى الرقبة من الأسفل والغدة النكافية من الخارج، بما شكل تهديدًا مباشرًا على حياة المريض.

وأضافت الهيئة أن صعوبة الحالة تمثلت في الموقع شديد التعقيد للورم وتشابكه مع العديد من التراكيب الحيوية بمنطقة قاع الجمجمة، والتي تضم أوعية دموية رئيسية وأعصابًا دقيقة مسؤولة عن وظائف الوجه والرأس والرقبة، الأمر الذي استلزم وضع خطة علاجية دقيقة ومتعددة المراحل لتحقيق أعلى درجات الأمان والوصول إلى الاستئصال الكامل للورم.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظرًا لخطورة الحالة وتأثير الورم على مجرى التنفس، تم إجراء تدخل جراحي أولي عاجل لاستئصال الجزء الملاصق لمجرى الهواء والمسؤول عن نوبات الاختناق المتكررة، بهدف تأمين التنفس ومنع حدوث انسداد كامل يهدد حياة المريض، ثم تم استكمال التقييم الطبي عقب ظهور نتائج الفحص الهيستوباثولوجي، وإجراء التدخل الجراحي الرئيسي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد يعكس التطور المستمر الذي تشهده خدمات الرعاية الصحية التخصصية داخل منشآت الهيئة، وقدرتها على تقديم تدخلات دقيقة وعالية التعقيد وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن استخدام تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي (VSP) يمثل نقلة نوعية في جراحات الوجه والفكين وقاع الجمجمة، حيث أتاحت للفريق الطبي محاكاة كاملة للتدخل الجراحي قبل التنفيذ، وتحديد المسارات الجراحية الأكثر أمانًا، وإنشاء خريطة دقيقة للعلاقة بين الورم والأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية، بما ساهم في رفع معدلات الأمان الجراحي وتقليل المضاعفات وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.

وأضاف أن الفريق الطبي اعتمد خلال الجراحة الرئيسية على تخطيط مسبق ودقيق لمسار التدخل عبر الرقبة والهيكل الوجهي للوصول إلى منطقة الحفرة تحت الصدغية بقاع الجمجمة، حيث تم التعامل بحرص شديد مع الشرايين والأوردة الممتدة من الرقبة إلى الجمجمة، وحماية الأعصاب الرئيسية الملامسة للورم بمنطقة الرقبة وقاع الجمجمة، مع استئصال الغدة النكافية بالكامل واستكشاف وحماية العصب الوجهي، وصولًا إلى إزالة الورم بنجاح وإعادة الهيكل الوجهي إلى موضعه الطبيعي.

وأكد رئيس الهيئة أن توطين مثل هذه التقنيات الطبية المتقدمة داخل منشآت التأمين الصحي الشامل يعكس استراتيجية الهيئة في توفير خدمات علاجية دقيقة ومتخصصة للمواطنين داخل محافظاتهم، ويعزز قدرة المنظومة على تقديم رعاية صحية متكاملة تضاهي كبرى المؤسسات الطبية العالمية.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود الفريق الطبي المتخصص بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدًا أن تكامل تخصصات الجراحة والتخدير والرعاية الطبية كان أحد العوامل الرئيسية في نجاح هذا التدخل الجراحي الدقيق، وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء التدخل الجراحي الأستاذ الدكتور مارك عاطف جبريل استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، والدكتور كريم طارق محمد أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عمرو علاء الدين نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد ياسر رحال نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد صلاح الدين الأحمدي نائب جراحة الوجه والفكين، كما شارك من فريق التخدير الأستاذ الدكتور حسام عاطف السعيد استشاري التخدير والعناية المركزة، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم ندا استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور مصطفى شكري أخصائي التخدير والعناية المركزة، إلى جانب فريق تمريض العمليات المكون من الأستاذة حسناء حسن محمود، والأستاذ سامح سامي سلامة، والأستاذة سلوى البغدادي، وذلك بمتابعة الدكتور عبدالغني فرج، استشاري جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعلية الطبي ورئيس القسم.