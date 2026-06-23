قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: أمريكا أصدرت التراخيص اللازمة لبيع نفطنا
الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
تعليمات عاجلة بتوزيع كتيبات المفاهيم على جميع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة
كندا: مقتل ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بحى يهودي بمونتريال
السنغال في مأزق.. مهمة معقدة لأسود التيرانجا في كأس العالم 2026
سلطان عمان يبحث مع وفد إيراني مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران
"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع حجم سوق اقتصاد المبدعين عالميًا إلى 314 مليار دولار خلال عام 2026
ناجي الشهابي: عجز 12 مجلسًا تصديريًا جرس إنذار.. ونحتاج سياسات جديدة لجعل مصر مصنعًا عالميًا
الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالبساتين وضبط منتحلة صفة طبيب
خلال مباراة الأردن والجزائر.. وفاة و8 مصابين في حادث تدافع جماهيري بعمّان
خليل البلوشي: فخور بما قدمته المنتخبات العربية في كأس العالم
وزير التخطيط: نمتلك ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس معهد قبرص: مصر مؤهلة لتقديم حلول مناخية إقليمية والتعاون مع سيداري خطوة لتعزيز الشراكات العلمية

رئيس معهد قبرص لـ(أ ش أ): مصر مؤهلة لقيادة حلول مناخية إقليمية والتعاون مع «سيداري» خطوة لتعزيز الشراكات العلمية
رئيس معهد قبرص لـ(أ ش أ): مصر مؤهلة لقيادة حلول مناخية إقليمية والتعاون مع «سيداري» خطوة لتعزيز الشراكات العلمية

أكد رئيس معهد قبرص الدكتور ستافروس مالاس، أن مصر تمثل نموذجا إقليميا رائدا في مجال التكيف مع تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى أن أي سياسات أو حلول فعالة لمواجهة التحديات المناخية لا بد أن تستند إلى أسس علمية وبيانات موثوقة، بما يسهم في صياغة سياسات قائمة على الأدلة العلمية تخدم المنطقة بأكملها.

وقال مالاس، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ومعهد قبرص، إن خصوصية المنطقة وتعقيداتها السياسية عززت أهمية التجربة المصرية في التعامل مع التحديات المناخية، مؤكدا أن انضمام مصر مؤخرا إلى البرنامج البحثي الأوروبي كشريك كامل الحقوق يفتح آفاقا واسعة أمام المؤسسات والهيئات المصرية للمشاركة في تطوير حلول علمية تخدم المنطقة بأسرها.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع "سيداري" تتيح للمؤسستين تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تسهم في تطوير حلول نموذجية للتحديات المناخية، موضحا أن التعاون لا يقتصر على المؤسستين، بل يستهدف أيضا بناء شبكة إقليمية تضم مؤسسات بحثية وعلمية من مختلف دول المنطقة، بما يعزز التعاون العلمي ويدعم جهود بناء السلام.

وأشار إلى أن الاتفاق الموقع مع "سيداري" يأتي في إطار التعاون الإقليمي بين المؤسسات العلمية وليس مع دولة بعينها، موضحا أن الهدف يتمثل في تعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات على مستوى المنطقة.

وأوضح أن الجانبين عملا معا خلال السنوات الماضية من خلال خبراء وباحثين من المؤسستين، إلا أن المرحلة الحالية تستهدف إضفاء الطابع المؤسسي على هذا التعاون، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة تمثل بداية لشراكة مثمرة خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن معهد قبرص أطلق خلال الفترة من 2019 إلى 2022 مبادرة التغير المناخي لشرق المتوسط والشرق الأوسط، بمشاركة 16 فريقا من الخبراء من المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، لدراسة عدد من القضايا المرتبطة بتغير المناخ، وفي مقدمتها الأمن المائي، بمشاركة علماء من "سيداري" برئاسة الدكتور فادي قمير منسق فريق العمل المعني بالمياه.

وشدد على أن مواجهة تحديات تلوث المياه والفقر المائي تتطلب فهما علميا متكاملا للمشكلات المناخية والاجتماعية، مؤكدا أن توسيع نطاق المشروعات البحثية المشتركة سيساعد على فهم التحديات بصورة أدق، ومن ثم الوصول إلى حلول أكثر فاعلية.

وأكد أن العلماء يعتمدون على الأدلة والبيانات العلمية قبل طرح الحلول، مشددا على أهمية تعزيز الحوار بين علماء المنطقة وتبادل المعرفة العلمية، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من دعم السلام والاستقرار، كما أكد أن الحلول المناخية يجب أن تراعي خصوصية كل دولة، إذ لا يوجد نموذج واحد يصلح للتطبيق في جميع البلدان.

رئيس معهد قبرص الدكتور ستافروس مالاس تداعيات تغير المناخ مواجهة التحديات المناخية معهد قبرص مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

الأرصاد

موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب

ترشيحاتنا

القارئ أبو العينين شعيشع رحمه الله

أحد أعلام دولة التلاوة .. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة أبو العينين شعيشع

دار الإفتاء

عاشوراء .. فضل صيامه وهل يجوز إفراده بدون تاسوعاء؟ | دار الإفتاء تجيب

الدكتور سلامة جمعة داود، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

جامعة الأزهر تقرر تطبيق الامتحان الصيفي بحد أقصى خمسة مقررات بداية من العام الدراسي الحالي

بالصور

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026

الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

الحملة
الحملة
الحملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد