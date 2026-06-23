قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: كل ما يُثار عن رحيل إمام عاشور مجرد شائعات
اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس وسط اتساع فجوة الفائدة مع الدولار
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة يونانية تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية
التعليم: درجة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة 12.5
برلماني ينتقد موازنة التعليم ويطالب بإعادة توزيع مخصصات المدارس بشكل عادل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل النزول إلى البحر.. هذه الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح بسبب ارتفاع الأمواج| تفاصيل

الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح
الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح
ايمن محمود

تشهد شواطئ محافظة مطروح حالة من المتابعة المستمرة لحالة البحر بالتزامن مع توافد المصطافين خلال موسم الصيف، حيث أصدرت مدينة مرسى مطروح تحذيرًا رسميًا دعت فيه المواطنين والزائرين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن السباحة، حفاظًا على الأرواح في ظل اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية.

وأكدت المدينة في بيان رسمي ضرورة الامتناع عن السباحة في الشواطئ المفتوحة بسبب عدم استقرار حالة البحر ووجود سحب وتيارات قوية قد تشكل خطرًا على رواد الشواطئ.

الشواطئ غير الآمنة للسباحة في مطروح

وحددت مدينة مرسى مطروح عددًا من الشواطئ التي يُحظر النزول إليها أو ممارسة السباحة بها في الوقت الحالي، وهي:

  • شاطئ الأبيض.
  • شاطئ أم الرخم.
  • شاطئ عجيبة.
 الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح

وشددت المدينة على ضرورة الاستجابة الفورية للتحذيرات وعدم النزول إلى البحر في هذه المناطق، تجنبًا لأي مخاطر قد تهدد سلامة المصطافين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

الشواطئ الآمنة للسباحة في مطروح

من جانبه، أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح استمرار منع السباحة في الشواطئ المفتوحة المشار إليها، موضحًا أن هناك عددًا من الشواطئ الآمنة التي يمكن للزائرين الاستمتاع بها، نظرًا لتوافر الخدمات وفرق المتابعة بها، وتشمل:

  • شاطئ روميل.
  • شاطئ البوسيت.
  • شاطئ النخيل.
  • بحيرة كليوباترا.
  • شاطئ الليدو.
  • شاطئ مطروح العام.
  • شاطئ الغرام.

ضرورة الالتزام بالتعليمات

ونبه رئيس المدينة إلى أن مناطق المزارات السياحية في كليوباترا والغرام مخصصة للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست أماكن مخصصة للسباحة، مطالبًا الجميع بالالتزام الكامل بالتعليمات والتحذيرات الصادرة بشكل يومي بشأن حالة البحر.

وأكد أن الأجهزة المختصة تتابع الأوضاع على الشواطئ بصورة مستمرة، وتقوم بإصدار التنبيهات اللازمة للمصطافين والزائرين حفاظًا على سلامتهم.

 الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح

تكثيف المتابعة الميدانية

كما وجه اللواء محمد رجب رؤساء الشواطئ والشباب العاملين خلال موسم الصيف بضرورة منع نزول المواطنين إلى البحر في الشواطئ المفتوحة غير الآمنة، والالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ الذين يواصلون أعمال المتابعة الميدانية على مدار اليوم.

وأوضح أن مجلس المدينة لا يتحمل مسؤولية نزول المواطنين إلى البحر في الشواطئ المفتوحة التي لا تتوافر بها خدمات أو فرق إشراف وإنقاذ، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لضمان قضاء عطلة صيفية آمنة.

 الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح

متابعة مستمرة لحالة البحر

وتواصل إدارة التوعية والعلاقات العامة بمجلس مدينة مرسى مطروح متابعة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية عبر الصفحة الرسمية للمجلس ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف تنبيه المصطافين إلى أي تغيرات في حالة البحر والتحذير من السباحة خلال فترات عدم الاستقرار.

الشواطئ غير الآمنة للسباحة في مطروح محافظة مطروح الشواطئ الآمنة للسباحة في مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

ترشيحاتنا

أحمد العصار رئيس المقاولون العرب

المقاولون العرب توقع عقد إعادة تأهيل وتطوير طريق بدولة زامبيا

وزير التموين

وزير التموين يبحث إدخال إحدى السلاسل ماركت الفرنسية إلى السوق المصرية

وزير الصحة وسلامة الغذاء

الصحة وسلامة الغذاء: تكامل مؤسسي لتعزيز الرقابة وحماية المواطن وضمان انضباط منظومة الأغذية

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد