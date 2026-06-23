قبل النزول إلى البحر.. هذه الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح بسبب ارتفاع الأمواج| تفاصيل

تشهد شواطئ محافظة مطروح حالة من المتابعة المستمرة لحالة البحر بالتزامن مع توافد المصطافين خلال موسم الصيف، حيث أصدرت مدينة مرسى مطروح تحذيرًا رسميًا دعت فيه المواطنين والزائرين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن السباحة، حفاظًا على الأرواح في ظل اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية.

وأكدت المدينة في بيان رسمي ضرورة الامتناع عن السباحة في الشواطئ المفتوحة بسبب عدم استقرار حالة البحر ووجود سحب وتيارات قوية قد تشكل خطرًا على رواد الشواطئ.

الشواطئ غير الآمنة للسباحة في مطروح

وحددت مدينة مرسى مطروح عددًا من الشواطئ التي يُحظر النزول إليها أو ممارسة السباحة بها في الوقت الحالي، وهي:

شاطئ الأبيض.

شاطئ أم الرخم.

شاطئ عجيبة.

الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح

وشددت المدينة على ضرورة الاستجابة الفورية للتحذيرات وعدم النزول إلى البحر في هذه المناطق، تجنبًا لأي مخاطر قد تهدد سلامة المصطافين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

الشواطئ الآمنة للسباحة في مطروح

من جانبه، أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح استمرار منع السباحة في الشواطئ المفتوحة المشار إليها، موضحًا أن هناك عددًا من الشواطئ الآمنة التي يمكن للزائرين الاستمتاع بها، نظرًا لتوافر الخدمات وفرق المتابعة بها، وتشمل:

شاطئ روميل.

شاطئ البوسيت.

شاطئ النخيل.

بحيرة كليوباترا.

شاطئ الليدو.

شاطئ مطروح العام.

شاطئ الغرام.

ضرورة الالتزام بالتعليمات

ونبه رئيس المدينة إلى أن مناطق المزارات السياحية في كليوباترا والغرام مخصصة للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست أماكن مخصصة للسباحة، مطالبًا الجميع بالالتزام الكامل بالتعليمات والتحذيرات الصادرة بشكل يومي بشأن حالة البحر.

وأكد أن الأجهزة المختصة تتابع الأوضاع على الشواطئ بصورة مستمرة، وتقوم بإصدار التنبيهات اللازمة للمصطافين والزائرين حفاظًا على سلامتهم.

الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح

تكثيف المتابعة الميدانية

كما وجه اللواء محمد رجب رؤساء الشواطئ والشباب العاملين خلال موسم الصيف بضرورة منع نزول المواطنين إلى البحر في الشواطئ المفتوحة غير الآمنة، والالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ الذين يواصلون أعمال المتابعة الميدانية على مدار اليوم.

وأوضح أن مجلس المدينة لا يتحمل مسؤولية نزول المواطنين إلى البحر في الشواطئ المفتوحة التي لا تتوافر بها خدمات أو فرق إشراف وإنقاذ، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لضمان قضاء عطلة صيفية آمنة.

الشواطئ محظور السباحة بها في مطروح

متابعة مستمرة لحالة البحر

وتواصل إدارة التوعية والعلاقات العامة بمجلس مدينة مرسى مطروح متابعة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية عبر الصفحة الرسمية للمجلس ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف تنبيه المصطافين إلى أي تغيرات في حالة البحر والتحذير من السباحة خلال فترات عدم الاستقرار.