قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة «ديشامب» تُبعده عن مُواجهة فرنسا والنرويج .. ومُساعده يقود الديوك في المونديال
زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو
نصر عزام: ننتظر رد محكمة «كاس» على تخفيض عقوبة مباراة السوبر الأفريقي
استخدام التخطيط الجراحي الافتراضي لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي .. استشاري يوضح
للمرة السادسة .. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تعلن دخوله العناية المركزة
ممر بحري مؤقت.. سلطنة عُمان تكشف عن تطورّ مُفاجئ بشأن عبور مضيق هرمز
تسهيلات جديدة لطلاب «زراعة القوقعة» في امتحانات الثانوية العامة.. «القومي لذوي الإعاقة» يوضح
إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى «أسوان / القاهرة»
متحدث البترول: رصد ممارسات غير مشروعة ببعض محطات الوقود ومتابعة الأسواق إلكترونيًا على مدار الساعة|فيديو
خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
ماكرون : التزام فرنسا الراسخ بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026: تجنب المشتتات

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج السرطان بشخصيته الحساسة واهتمامه الكبير بعائلته والمقربين منه، كما يعرف بحبه للاستقرار وحرصه الدائم على توفير الأمان والراحة لمن حوله، ويميل إلى التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار مهم.

وإليك توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026

قد يُشجعك اليوم على التريث والتأمل والتفكير الاستراتيجي قبل اتخاذ خطوتك التالية قد تلاحظ تفاصيل يغفل عنها الآخرون، مما يمنحك ميزة في أمورك الشخصية أو المهنية. ليس من الضروري مشاركة كل هدف على الفور، خاصةً إذا كان لا يزال قيد التطوير. قد يساعدك اتباع نهج هادئ ومتأنٍ على تجنب المشتتات والتركيز على ما يهم حقًا، قد يكون الاعتماد على حدسك أكثر قيمة من طلب تأييد الآخرين.

توقعات برج السرطان صحيا

قد تتحسن صحتك النفسية مع انخفاض مستويات التوتر فالنظرة الهادئة تساعدك على الشعور بمزيد من التركيز والنشاط طوال اليوم. كما أن منح نفسك مساحة للاسترخاء والتأمل في مشاعرك يدعم التوازن النفسي والجسدي

توقعات برج السرطان عاطفيا

بالنسبة للأفراد غير المتزوجين، قد يحاول أحدهم فهمك بشكل أفضل مما تدرك. أما المرتبطون، فقد يستفيدون من حوارات صريحة تبني الثقة دون الكشف عن كل مخاوفهم دفعة واحد بالنسبة لأولئك الملتزمين بالفعل، فإن إدخال شيء جديد في روتينكم يمكن أن يعزز علاقتكم ويخلق لحظات لا تُنسى معًا.

برج السرطان اليوم مهنيا

قد تستفيد فكرة أو مشروع أو فرصة قيد التطوير من إبقائها سرية حتى تكتسب زخمًا. قد تجد نفسك تُحلل المواقف بدقة وتُدرك معلومات يغفل عنها الآخرون. الملاحظة الدقيقة والتفكير الاستراتيجي قد يُساعدانك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً طوال اليوم.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

قد تستفيد الأمور المالية من اتباع نهج مدروس ومتوازن. فبدلاً من التسرع في اتخاذ القرارات، من المرجح أن تُدرك قيمة التخطيط الدقيق. وقد تُساعدك نصيحة شخص موثوق أو رؤية عملية على الشعور بمزيد من الأمان بشأن أمر مالي. 

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج وحظك السرطان وتوقعات الأبراج توقعات السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تبحث دفع معدلات التنفيذ بمشروع محطة مياه شرب شمال باريس

محافظ البحيرة

إصابة 9 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي بالبحيرة

محافظ الأقصر يستقبل وفداً من أهالي "الزينية" لبحث مطالبهم والاستماع إليهم

محافظ الأقصر يستقبل وفداً من أهالي الزينية لبحث مطالبهم والاستماع إليهم | صور

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد