الزراعة: سلالات محسنة تنتج أكثر من 20 كيلو لبن يوميا بدلا من 7 كيلو

علق طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، على اجتماع رئيس الوزراء لبحث التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي.



وقال طارق سليمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" لدينا مشروع واعد وهو مشروع مزرعة نموذجية للجاموس المصري المحسن بسلالات إيطالية بطاقة 1500 راس ماشية في غرب المنيا وهو جاموس عالي الانتاجية في الالبان واللحوم ".

وتابع طارق سليمان :" من المستهدف توسع هذه المحطة إلى 5 محطات مجاورة لتصبح الطاقة 30 ألف رأس ماشية".

وأكمل طارق سليمان :" نعمل على التحسين الوراثي لسلالات الجاموس ونعمل على التهجيبن بين سلالات عالية الانتاجية مستورة وسالات محلية مقاومة للامراض ومتأقلمة مع الظروف المناخية في مصر للحصول على سلالات عالية الانتاجية ومناسبة للظروف المناخية المصرية ".

وأكمل طارق سليمان :" لدينا سلالات لإنتاج اللحوم ونحصل منها على زيادة وزنية تصل لـ كيلو ونصف لحم في اليوم بدلا من 700 جرام يوميا.. ولدينا سلالات لإنتاج الالبان ويصل إنتاجها من اللبن لـأكثر من 20 كيلو جرام في اليوم وقبل التحسين لم تكن تتجاوز 7 كيلو جرام