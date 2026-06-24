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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض سرطان المبيض قد تتشابه مع مرض شائع بيننا.. وعلاقة خطيرة بين ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية .. كيف يزيد الخطر وما طرق الوقاية؟

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كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

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صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
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