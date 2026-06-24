أخبار التوك شو| كواليس خاصة في حياة حسام حسن.. وتسهيلات جديدة لطلاب «زراعة القوقعة» في امتحانات الثانوية العامة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصطفى الفقي: إيران قد تتجه نحو الغرب خلال سنوات.. وترامب أصيب بخيبة أمل من نتائج المواجهة العسكرية

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إيران قد تتجه خلال السنوات المقبلة نحو الغرب، متوقعًا أن تصبح قوة إقليمية ودولية مؤثرة بصورة أكبر في المستقبل.

كواليس خاصة في حياة حسام حسن .. زوجته تتحدّث بصراحة

أكدت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، أن بداية قصة ارتباطهما تعود إلى فترة احترافه في سويسرا، مشيرة إلى أنها لم تكن تتابع كرة القدم وقتها ولم تكن تعرفه، إلا أنه أبدى إعجابه بها ورغبته في الزواج منها منذ اللقاء الأول.

«الضرائب» تكشف كواليس إنهاء المنازعات .. حلول سريعة بدل التقاضي | فيديو

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التشريعات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية، التي بدأ تطبيقها منذ موافقة مجلس النواب عليها عام 2016، ساهمت في توفير آلية مبسطة وسريعة لتسوية الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، سواء كانت متعلقة بضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، بعيدًا عن التعقيدات وطول إجراءات التقاضي أمام المحاكم ولجان الطعن.

زوجة حسام حسن: كان يُخفي أبناءه عن الأنظار خوفًا من الحسد | فيديو

كشفت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تفاصيل علاقتها بأبنائها، مؤكدة أنهم يمثلون أغلى ما تملك في حياتها، كما تحدثت عن حرص زوجها الشديد على حمايتهم وإبعادهم عن الأضواء منذ طفولتهم.

تسهيلات جديدة لطلاب «زراعة القوقعة» في امتحانات الثانوية العامة.. «القومي لذوي الإعاقة» يوضح

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التنسيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسفر عن إجراءات تضمن تمكين طلاب زراعة القوقعة وذوي الإعاقة السمعية من أداء امتحانات الثانوية العامة بشكل مناسب.

متحدث البترول: رصد ممارسات غير مشروعة ببعض محطات الوقود ومتابعة الأسواق إلكترونيًا على مدار الساعة|فيديو

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، وجود ممارسات غير مشروعة في بعض محطات الوقود، مشيرًا إلى أن عدد محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية يقترب من 4 آلاف محطة، وأن بعض المحطات تقوم ببيع المنتجات البترولية بأسعار تختلف عن الأسعار المقررة من الدولة.

المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%

كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكداً أنها تشهد طفرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.1% خلال السنوات الماضية.

العميد طارق العكاري: ضربات استباقية متواصلة تحمي ثروات مصر وتجهض مخططات الجريمة

قال العميد طارق العكاري، الخبير في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إن ما تنفذه الدولة من حملات أمنية مكبرة يأتي في إطار رؤية واضحة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن الاقتصادية، حيث نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية نوعية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت القضاء على بؤر إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية، والتنقيب العشوائي عن الذهب»