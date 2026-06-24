قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ في أسعار 10 سلع غذائية.. والبيض يخالف الاتجاه ويرتفع في الأسواق اليوم
عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر
مقترح برلماني لضمان وضوح المصروفات والرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2026 .. والقنوات الناقلة
هل يجب تبييت النية قبل صيام يوم عاشوراء ؟ .. الإفتاء تجيب
موقف الأهلي من احتراف مصطفى شوبير بعد التألق في كأس العالم
كوريا الجنوبية: اعتقال جندي من كوريا الشمالية قرب الحدود
ترامب ينتقد الجمهوريين الذين صوّتوا لوقف الحرب مع إيران: «خاسرون .. يساعدون العدو»
نفوق أغنام وطيور.. الحماية المدنية تنقذ منازل «السقرية» من ألسنة اللهب بسوهاج
مونيوز يقود كولومبيا إلى فوز ثمين على الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026
كولومبيا تحرز الهدف الأول في مرمى الكونغو الديمقراطية ليقترب أبناء دياز من التأهل بكأس العالم 2026
رسميًا .. «تيك توك» تحذف 2.9 مليون فيديو مُخالف في السعودية خلال 3 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| كواليس خاصة في حياة حسام حسن.. وتسهيلات جديدة لطلاب «زراعة القوقعة» في امتحانات الثانوية العامة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصطفى الفقي: إيران قد تتجه نحو الغرب خلال سنوات.. وترامب أصيب بخيبة أمل من نتائج المواجهة العسكرية

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إيران قد تتجه خلال السنوات المقبلة نحو الغرب، متوقعًا أن تصبح قوة إقليمية ودولية مؤثرة بصورة أكبر في المستقبل.

كواليس خاصة في حياة حسام حسن .. زوجته تتحدّث بصراحة

أكدت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، أن بداية قصة ارتباطهما تعود إلى فترة احترافه في سويسرا، مشيرة إلى أنها لم تكن تتابع كرة القدم وقتها ولم تكن تعرفه، إلا أنه أبدى إعجابه بها ورغبته في الزواج منها منذ اللقاء الأول.

«الضرائب» تكشف كواليس إنهاء المنازعات .. حلول سريعة بدل التقاضي | فيديو

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التشريعات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية، التي بدأ تطبيقها منذ موافقة مجلس النواب عليها عام 2016، ساهمت في توفير آلية مبسطة وسريعة لتسوية الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، سواء كانت متعلقة بضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، بعيدًا عن التعقيدات وطول إجراءات التقاضي أمام المحاكم ولجان الطعن.

زوجة حسام حسن: كان يُخفي أبناءه عن الأنظار خوفًا من الحسد | فيديو

كشفت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تفاصيل علاقتها بأبنائها، مؤكدة أنهم يمثلون أغلى ما تملك في حياتها، كما تحدثت عن حرص زوجها الشديد على حمايتهم وإبعادهم عن الأضواء منذ طفولتهم.

تسهيلات جديدة لطلاب «زراعة القوقعة» في امتحانات الثانوية العامة.. «القومي لذوي الإعاقة» يوضح

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التنسيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسفر عن إجراءات تضمن تمكين طلاب زراعة القوقعة وذوي الإعاقة السمعية من أداء امتحانات الثانوية العامة بشكل مناسب.

متحدث البترول: رصد ممارسات غير مشروعة ببعض محطات الوقود ومتابعة الأسواق إلكترونيًا على مدار الساعة|فيديو

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، وجود ممارسات غير مشروعة في بعض محطات الوقود، مشيرًا إلى أن عدد محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية يقترب من 4 آلاف محطة، وأن بعض المحطات تقوم ببيع المنتجات البترولية بأسعار تختلف عن الأسعار المقررة من الدولة.

المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%

كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكداً أنها تشهد طفرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.1% خلال السنوات الماضية.

العميد طارق العكاري: ضربات استباقية متواصلة تحمي ثروات مصر وتجهض مخططات الجريمة

قال العميد طارق العكاري، الخبير في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إن ما تنفذه الدولة من حملات أمنية مكبرة يأتي في إطار رؤية واضحة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن الاقتصادية، حيث نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية نوعية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت القضاء على بؤر إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية، والتنقيب العشوائي عن الذهب»

حسام حسن البترول الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

نيوزيلندا

تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية

ترشيحاتنا

أبل

تحذير عاجل لمستخدمي هواتف آيفون من موجة احتيال ذكية تستغل اسم آبل

التجسس

اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تتيح التجسس واختراق الحواسب عبر أقراص SSD

انستاكارت

"انستاكارت" تبدأ رسمياً اختبار عربات تسوق ذكية مدعومة بكاميرات ذكاء اصطناعي

بالصور

طريقة عمل العاشوراء الكريمي .. قوام غني وطعم مُميز زي المحلات

طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء

ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية .. كيف يزيد الخطر وما طرق الوقاية؟

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

أعراض سرطان المبيض قد تتشابه مع مرض شائع بيننا.. دراسة صادمة

صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا

علاج جديد لخشونة الركبة يخفف الألم دون جراحة.. نتائج واعدة لملايين المرضى

خشونة الركبة
خشونة الركبة
خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد