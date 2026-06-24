غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز طبقا للقانون

حدد قانون حماية المنافسين، عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين، على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه؛ للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

رصدت حملات تفتيشية من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وحررت 80 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات مرورية لردع مخالفين



وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 80 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين.

كما شملت ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

تحرك تنفيذي عاجل



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ونفذت مديرية التموين بمطروح حملات مستمرة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين تحت إشراف المحاسب عادل بيومى الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح والدكتور عمرو بخيت وكيل المديرية

ضبط مخالفات بالمخابز

و أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 7 مخالفات نقص وزن للمخابز و 3 مخالفات بيع بازيد للمخابز و1 مخالفة مواصفات للمخابز وتحرير 5 مخالفات عدم اعلان للمخابز و تحرير 1 مخالفة عدم نظافة للمخابز و3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار لمحلات بيع المواد الغذائية والاسماك.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعة الحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.