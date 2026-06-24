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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشيد ببحث وزير الصناعة خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في قطاع الإلكترونيات

إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث وزير الصناعة خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في قطاع الإلكترونيات. 

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وكان قد عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع وفد شركة سامسونج إلكترونيكس برئاسة وون كيم كيم، رئيس مجلس الإدارة، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء استعراض نجاحات الشركة منذ بدء عملها في مصر عام 2013، في مجالات الإنتاج والتصنيع والتوسع لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب التوجه المتزايد نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث تعتمد الشركة حاليًا على الطاقة الشمسية لتوفير نحو 25% من احتياجاتها من الطاقة، مع دراسة زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة دعمًا لجهود الدولة في التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة.

وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة في عملياتها الإنتاجية، بما يسهم في جعلها نموذجًا ناجحًا لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر، مشيرًا إلى أن صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا تأتي ضمن أولويات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لما تمثله من أهمية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أهمية العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، والاستفادة من برنامج تطوير الموردين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية.

ومن جانبه، أعرب  وون كيم كيم، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة للشركة في مصر، والذي تجلى في زيارة الوزير لمصنع الشركة في بني سويف، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة خططها في دعم الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية، إلى جانب تنمية مهارات الكوادر المصرية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية.

وزير الصناعة قطاع الإلكترونيات المكون المحلي المشروعات الاستثمارية العملة الأجنبية

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