الأديب الليبي محمد الشويهدي: ثورة 30 يونيو رسخت دور مصر كحاضنة للهوية العربية

أكد الأديب الليبي محمد الشويهدي أن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تمثل واحدة من أهم المحطات التاريخية في العالم العربي خلال العقود الأخيرة، ليس فقط لما أحدثته من تحولات سياسية داخل مصر، وإنما لما تركته من تأثيرات عميقة على المشهد الثقافي والفكري العربي، انطلاقاً من المكانة الاستثنائية التي تحتلها مصر باعتبارها مركزاً رئيسياً للإبداع والتنوير وصناعة الوعي في المنطقة العربية.

وقال الشويهدي - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء - إن الحديث عن ثورة 30 يونيو لا يمكن أن يقتصر على البعد السياسي وحده، لأن مصر بحكم تاريخها وثقلها الحضاري والثقافي تشكل حالة خاصة في الوجدان العربي، حيث ظل تأثيرها ممتداً عبر عقود طويلة في مجالات الأدب والفكر والفنون والسينما والمسرح والتعليم والإعلام، وهو ما جعل استقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية قضية ذات أبعاد عربية تتجاوز حدودها الجغرافية.

وأضاف أن مصر، كانت ولا تزال، تمثل الركيزة الأساسية للمشروع الثقافي العربي الحديث، فمن جامعاتها ومؤسساتها الثقافية وصحفها ودور نشرها انطلقت العديد من الأفكار والتيارات الفكرية التي أسهمت في تشكيل الوعي العربي المعاصر، كما أن أجيالاً متعاقبة من المثقفين والمبدعين العرب تخرجت من المدرسة الثقافية المصرية أو تأثرت بها بشكل مباشر.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو أسهمت في الحفاظ على الدولة الوطنية المصرية ومؤسساتها، وهو ما انعكس إيجاباً على الواقع الثقافي، لأن الثقافة لا يمكن أن تزدهر في بيئة مضطربة أو في ظل غياب الاستقرار ، لافتا إلى أن ما شهدته مصر بعد الثورة من جهود لتعزيز دور المؤسسات الثقافية وإعادة إحياء العديد من الأنشطة الفكرية والفنية ساعد في استعادة الزخم الثقافي الذي تحتاجه الأمة العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.

وأكد الشويهدي أن الثقافة المصرية كانت على الدوام أحد أهم أدوات القوة الناعمة العربية، حيث لعبت دوراً محورياً في بناء الوجدان الجمعي العربي، من خلال الأدب والشعر والرواية والسينما والمسرح والموسيقى، مضيفاً أن استعادة مصر لدورها الريادي بعد ثورة يونيو أعادت الحيوية إلى واحدة من أهم القنوات المؤثرة في تشكيل الوعي العربي وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء والهوية.

وقال إن البعد العربي لثورة 30 يونيو يتجلى بوضوح في كونها ساهمت في الحفاظ على إحدى أهم الدول المؤسسة للنظام العربي الحديث، مشيراً إلى أن أي اهتزاز يصيب مصر لا ينعكس على الداخل المصري فقط، بل يمتد تأثيره إلى مختلف أنحاء المنطقة العربية بحكم ثقلها السياسي والثقافي والديموغرافي. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح الدولة المصرية في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال تلك المرحلة كان مكسباً لمصر وللعالم العربي في آن واحد.

وأوضح أن السنوات التي أعقبت الثورة شهدت حضوراً مصرياً متنامياً في العديد من المحافل الثقافية العربية، سواء من خلال المعارض الدولية للكتاب أو المهرجانات الفنية أو المبادرات الثقافية المشتركة، وهو ما أسهم في إعادة تنشيط حركة التفاعل الثقافي العربي وتعزيز جسور التواصل بين المثقفين والمبدعين في مختلف الدول العربية.

وأشار إلى أن القاهرة ظلت عبر تاريخها الطويل عاصمة للثقافة العربية ومقصداً للمفكرين والأدباء والفنانين من مختلف الأقطار العربية، وأن استعادة هذا الدور بعد ثورة يونيو عززت من فرص التعاون الثقافي العربي المشترك، خاصة في مجالات النشر والترجمة وتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات الفكرية التي تخدم قضايا الأمة العربية وتدعم حضورها الحضاري على الساحة الدولية.

وأوضح الشويهدي أن الأدب العربي المعاصر سيظل ينظر إلى ثورة 30 يونيو باعتبارها حدثاً تاريخياً له دلالاته الفكرية والثقافية، لأنها أعادت طرح العديد من الأسئلة المرتبطة بمفهوم الدولة الوطنية والهوية والانتماء ودور المؤسسات في حماية المجتمعات من التفكك ، مشيراً إلى أن هذه القضايا لم تكن شأناً مصرياً فقط، بل كانت ولا تزال موضوعاً عربياً بامتياز، نظراً لما شهدته المنطقة من تحولات وتحديات خلال السنوات الماضية.

وأكد أن التجربة المصرية بعد ثورة يونيو أظهرت أهمية الوعي الشعبي في حماية الدولة وصون مكتسباتها الحضارية والثقافية، مشيراً إلى أن الثقافة لعبت دوراً مهماً في تعزيز هذا الوعي من خلال الخطاب الأدبي والفني والفكري الذي أسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والحفاظ على الهوية الوطنية.

وقال الشويهدي إن مصر تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً يجعلها قادرة دائماً على استعادة دورها الريادي، وإن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أن الثقافة ستظل أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية، وأحد أبرز الجسور التي تربطها بمحيطها العربي. وأضاف أن الحفاظ على هذا الدور يتطلب استمرار الاستثمار في الإنسان والمعرفة والإبداع، باعتبارها الركائز الأساسية لأي مشروع نهضوي حقيقي.

وأشار إلى أن العالم العربي يواجه اليوم تحديات ثقافية وفكرية متسارعة في ظل الثورة الرقمية والتحولات العالمية المتلاحقة، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها المؤسسات الثقافية المصرية في مجالات التعليم والنشر والإبداع والفنون.

وأكد أن ثورة 30 يونيو لم تقتصر نتائجها على إعادة الاستقرار للدولة المصرية، بل أسهمت أيضاً في تعزيز الثقة بقدرة الدولة الوطنية العربية على مواجهة التحديات وصون هويتها الحضارية، وهو ما انعكس إيجابا على مجمل المشهد العربي، سياسياً وثقافيا وفكريا.

وقال إن مصر ستظل ركيزة أساسية للثقافة العربية ورافعة رئيسية لمشروع النهضة الفكرية والإبداعية في المنطقة، مشدداً على أن مستقبل الأمة العربية يتطلب مزيداً من التكامل الثقافي والمعرفي بين دولها ومؤسساتها، وأن الدور المصري سيبقى محورياً في بناء هذا المستقبل، انطلاقاً من تاريخها العريق ومكانتها الراسخة في وجدان العرب، ومن قدرتها المستمرة على إنتاج المعرفة وصناعة الوعي وتقديم نموذج ثقافي قادر على التفاعل مع تحديات العصر والحفاظ في الوقت نفسه على الهوية العربية الجامعة.