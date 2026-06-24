مهيب عبدالهادي يعلق على تصريحات كيروش الساخرة عن عدم احتساب الـVAR ركلة جزاء لغانا أمام إنجلترا

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي ، على الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة غانا وإنجلترا في كأس العالم 2026، بعدما سخر المدير الفني لمنتخب غانا كارلوس كيروش من قرار عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

وأشار مهيب، إلى تصريحات كيروش الساخرة، والتي قال فيها إن حكم تقنية الفيديو «ربما ذهب لتناول القهوة»، في إشارة إلى تجاهل مراجعة اللعبة المثيرة للجدل خلال مواجهة غانا وإنجلترا، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأثارت تصريحات كيروش حالة واسعة من الجدل بين الجماهير والمتابعيـن، خاصة مع مطالبة المنتخب الغاني بالحصول على ركلة جزاء اعتبرها الجهاز الفني واضحة خلال اللقاء.