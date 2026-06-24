تشجيعًا لتقنين الأوضاع.. محافظ جنوب سيناء يوافق على تخفيض مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة

وافق اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، على تخفيض مقابل العائد من النفع للتواجدات المقامة على أراضي أملاك الدولة بعد عام 2012، وذلك في إطار جهود المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير إجراءات توفيق الأوضاع، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

جاء القرار عقب دراسة متخصصة أعدتها اللجنة المختصة بتسعير أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدراسة إمكانية تخفيض مقابل العائد من النفع، واستجابةً للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن التيسير على المواطنين المقيمين بهذه التواجدات.

واستعرضت المهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ، مديرة مديرية الإسكان بجنوب سيناء، نتائج الدراسة التي تناولت مراجعة قيم مقابل العائد من النفع المطبقة خلال السنوات الماضية، إلى جانب إعادة تقييم الأسس والمعايير التي استندت إليها عمليات التقدير، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والظروف المعيشية الراهنة.

وأكدت أن اللجنة انتهت إلى وضع آلية مناسبة لتخفيض مقابل العائد من النفع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة.

وعقب عرض نتائج الدراسة وتوصيات اللجنة، وافق محافظ جنوب سيناء على المقترح المقدم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المواطنين وتقديم مختلف أوجه التيسير الممكنة، في إطار الالتزام بالقانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل دراسة مختلف الملفات المرتبطة بتقنين الأوضاع وتطوير آليات التيسير على المواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.