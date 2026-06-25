في ذكراه.. قصة زيجات محرم فؤاد من فنانات مشهورات

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محرم فؤاد، الذي ولد في 25 يونيو عام 1934، ورحل عن عالمنا عام 2002، عن عمر يناهز 68 عاما.

حياة محرم فؤاد

ولد محرم حسن الشهير بالفنان محرم فؤاد، بحي بولاق عام 1934 لأسرة صعيدية كثيرة العدد، فقد كان له ثمانية أخوة "خمسة أولاد و4 بنات".

انتقلت أسرة محرم فؤاد، إلى منطقة شبرا والحقته بمدرسة السبتية، وعلي مسرحها تألق وبدأ بالغناء، ليواصل مسيرته في ممارسة الغناء، وعندما بلغ سن الشباب بدأ في الغناء في الموالد والأفراح ليدبر نفقات معيشته.

انطلاقة محرم فؤاد

قدمه المخرج الكبير هنري بركات في فيلم "حسن ونعيمة" أمام سعاد حسني، وكان وقتها في الخامسة والعشرين، أما على مستوى الغناء تعاون محرم مع الملحن بليغ حمدي والموسيقار فريد الأطرش، قبل أن يقوم بتلحين أغنياته بنفسه.

زيجات محرم فؤاد

كان محرم فؤاد، عاشقا منذ طفولته للغناء، وقرر أن يلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية المعهد العالي للموسيقى العربية حاليًا.

تزوج محرم فؤاد 7 مرات، كانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج من أجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه “طارق”.

وكانت الزيجة الرابعة لمحرم فؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا".

وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض، وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية في يوم 27 يونيو عام 2002.

وفاة محرم فؤاد

توفى محرم فؤاد في 27 يونيو 2002، بأزمة قلبية، عن عمر ناهز 68، بعد أن ترك قرابة 900 أغنية و13 فيلمًا سينمائيًا، ومسرحيتين غنائيتين.