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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ماريان شحاتة: برنامج موحد للحماية الاجتماعية يعزز كفاءة الدعم ويحقق التكامل بين السياسات

ماريان شحاتة
ماريان شحاتة
حسن رضوان

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الدعم في مصر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أعلى وتكامل بين مختلف برامج الحماية.


وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس بالاستمرار في تطوير برنامج "تكافل وكرامة" وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وربط الدعم ببرامج التمكين الاقتصادي، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

توجيهات السيسي تؤسس لمنظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة 


وأضافت أن الاهتمام الرئاسي بملف الطفولة المبكرة والحضانات، والتوسع في إنشاءها ورفع كفاءتها، يؤكد أن الدولة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها، باعتباره أساس التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.


وشددت على أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز منظومة الأسر البديلة الكافلة والتوسع في دور رعاية المسنين تعكس حرص الدولة على بناء مظلة حماية اجتماعية شاملة تراعي مختلف الفئات، وتدعم الاستقرار المجتمعي بشكل متكامل.

ماة الوطن المستشارة ماريان شحاتة حماية الاجتماعية تكافل وكرامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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