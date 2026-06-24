الذهب يتراجع لمستوى الـ 4000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

واصل الذهب تراجعه في الأسواق المصرية اليوم، حيث عاد عيار 18 إلى مستوى الـ4 آلاف جنيه بعد أن كان قد تجاوز 5 آلاف جنيه خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، وخسر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 497 جنيهًا خلال 11 يومًا فقط، متراجعًا من 5382.75 جنيه في 13 يونيو إلى 4885.50 جنيه اليوم، في ظل استمرار الضغوط على أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

كما واصل الذهب خسائره مقارنة بتعاملات أمس، حيث فقدت مختلف الأعيرة عشرات الجنيهات، بينما تراجع الجنيه الذهب بأكثر من ألف جنيه مقارنة بمستوياته المسجلة منتصف الشهر الجاري.

تراجع الذهب مقارنة بأمس

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6514 جنيهًا مقابل 6657 جنيهًا أمس، بخسارة 143 جنيهًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5699.75 جنيه مقابل 5824.88 جنيه أمس، فاقدًا 125.13 جنيه.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4885.50 جنيه مقابل 4992.75 جنيه أمس، بانخفاض 107.25 جنيه.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3799.83 جنيه مقابل 3883.25 جنيه أمس، بخسارة 83.42 جنيه.

وفقد الجنيه الذهب نحو 1001 جنيه ليسجل 45598 جنيهًا مقابل 46599 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6514 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5971 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5700 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4886 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3800 جنيه للجرام.

وسجلت أوقية الذهب نحو 202608 جنيهات.

فيما سجل الجنيه الذهب نحو 45598 جنيهًا.