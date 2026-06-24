خالد فتحي يشيد بأداء شابات اليد بعد الفوز على الهند ويطالب بمواصلة العمل في بطولة العالم

حرص الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على التواصل مع خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة منتخب الشابات المشاركة في بطولة العالم تحت 20 عامًا المقامة بالصين، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الهندي بنتيجة 56-21 في افتتاح مشواره بالبطولة.

وقدم رئيس الاتحاد التهنئة إلى أعضاء البعثة والجهاز الفني واللاعبات على الأداء القوي والنتيجة المميزة التي تحققت في المباراة الأولى، مشيدًا بالروح القتالية والانضباط الفني الذي ظهر عليه المنتخب طوال اللقاء.

وأكد خالد فتحي خلال اتصاله برئيس البعثة أن ما تحقق يمثل بداية جيدة ومبشرة في مشوار البطولة، لكنه شدد على أهمية مواصلة العمل بنفس الجدية والتركيز خلال المباريات المقبلة، خاصة أن المنافسة لا تزال في بدايتها وتحتاج إلى المزيد من الجهد للحفاظ على مسيرة الانتصارات.

كما نقل رئيس الاتحاد تحياته وتقديره لجميع اللاعبات وأعضاء الجهاز الفني، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب على تقديم مستويات مميزة تليق بمكانة كرة اليد المصرية، ومطالبًا الجميع بالاستمرار في بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال منافسات بطولة العالم.

من جانبه، وجه خالد ديوان الشكر إلى رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة على الدعم والمتابعة المستمرة للمنتخب، مؤكدًا أن البعثة بالكامل تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتسعى إلى مواصلة الظهور بصورة مشرفة في البطولة العالمية.