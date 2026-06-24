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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسرعة 123.4 كم/س.. أديداس: إمام عاشور صاحب أسرع هدف في كأس العالم 2026

امام عاشور
امام عاشور
حمزة شعيب

أعلنت شركة أديداس أن لاعب منتخب مصر إمام عاشور سجل أسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم 2026 من حيث سرعة انطلاق الكرة، وذلك وفقًا للبيانات التي وفرتها تقنية الكرة المتصلة TRIONDA Connected Ball المستخدمة في البطولة.

وكشفت البيانات الرسمية، أن تسديدة إمام عاشور في شباك منتخب بلجيكا بلغت سرعتها 123.4 كيلومترًا في الساعة؛ لتتصدر قائمة أقوى وأسرع الأهداف المسجلة في المونديال حتى الآن، متفوقة على تسديدة قائد منتخب إنجلترا Harry Kane التي سجلت 121.6 كم/س، وكذلك هدف نجم فرنسا Kylian Mbappé بسرعة 121.2 كم/س.

وتعتمد الكرة الرسمية للبطولة، TRIONDA، على أحدث إصدارات تقنية "الكرة المتصلة" من أديداس، والتي تتضمن مستشعر حركة يعمل بتردد 500 هرتز، ما يسمح بقياس سرعة التسديدات وحركة الكرة وإرسال البيانات بشكل لحظي، سواء لأغراض التحكيم أو التحليل الفني والإحصائي.

ويؤكد هذا الرقم القوة الكبيرة التي امتلكتها تسديدة إمام عاشور أمام بلجيكا، والتي لم تكتفِ بمنح المنتخب المصري هدفًا مهمًا، بل وضعت لاعب الأهلي في صدارة تصنيف أسرع التسديدات خلال منافسات كأس العالم حتى الآن.

امام عاشور منتخب مصر كأس العالم

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