الاتحاد السكندري يحسم ملف محمود علاء ويجدد عقده استعدادًا للموسم الجديد

أنهى مسؤولو نادي الاتحاد السكندري إجراءات تجديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر ضمن صفوف زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء تحرك إدارة الاتحاد السكندري لتجديد عقد اللاعب بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، حيث كثفت الإدارة مفاوضاتها مع محمود علاء خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تنجح في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن كافة البنود التعاقدية، وفي مقدمتها الأمور المالية.

وشهدت جلسات التفاوض بين الطرفين أجواء إيجابية، في ظل رغبة متبادلة في استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق، خاصة بعد المستويات التي قدمها مع زعيم الثغر خلال الفترة الماضية، وهو ما سهل الوصول إلى صيغة توافقية أنهت ملف التجديد بشكل رسمي.

ويأتي تجديد عقد محمود علاء ضمن استراتيجية الاتحاد السكندري الرامية إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق، من خلال الإبقاء على العناصر الأساسية والخبرات المؤثرة، بما يعزز من جاهزية الفريق للمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.