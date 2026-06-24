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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة حسام حسن ترد على منتقديها: الناس مش هبلة.. خلينا نركز مع منتخبنا بلا هري ستات

حسام حسن وزوجته دان
حسام حسن وزوجته دان
علا محمد

ردت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على الجدل المثار حول تصريحاتها الأخيرة بشأن ما يدور داخل معسكر "الفراعنة"، مؤكدة أنها لن تخوض في أي نقاشات إعلامية.

وكتبت دان آدم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:"أرد علي مين بس وبرامج ابه اللي اروحها الناس مش هبله واكيد الحقيقه باينه خلينا نركز مع منتخبنا بلا هري ستات أطا ندعم ونفرح مع جوزي".


وكان المحامي بالنقض عمرو عبد السلام قد تقدم بدعوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيها بمنع زوجة المدير الفني من الظهور أو الإدلاء بأي تصريحات تليفزيونية تتعلق بأداء أو خطط المنتخب المصري.

وطالب عبد السلام في دعواه بإلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعدم استضافة دان آدم أو إذاعة أي تصريحات لها.

وجاءت الدعوى على خلفية تصريحات سابقة لزوجة حسام حسن في عدد من القنوات الفضائية، كشفت فيها عن تفاصيل ما دار بين المدير الفني ولاعبي المنتخب بين شوطي مباراة مصر ونيوزيلندا، ومنها تهديده للاعبين بمنحهم "5 دقائق فقط" في الشوط الثاني.

واعتبر المحامي أن هذه التصريحات تمثل إفشاءً لأسرار الجهاز الفني للمنتخب، وهو أمر يضر بسمعة الفريق وجهازه الفني، مؤكداً أنه "من المستحيل أدبياً وقانونياً" أن يفشي حسام حسن تفاصيل المحادثات الداخلية مع اللاعبين.

وأضاف عبد السلام أن ظهور زوجات المدربين على وسائل الإعلام للحديث عن شؤون المنتخب "غير مقبول كروياً ولا دولياً"، حتى لو كانت المعلومات منقولة عن الزوج.

دان آدم لمنتخب مصر حسام حسن الفراعنة منتخب مصر نيوزيلندا زوجة حسام حسن

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