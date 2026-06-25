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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برئاسة عمرو الليثي.. لجنة الإعلام بـ"الأعلى للثقافة" تبحث آليات مخاطبة جيلي "ألفا وزد"

لجنة الإعلام بـ"الأعلى للثقافة"
لجنة الإعلام بـ"الأعلى للثقافة"
أ ش أ

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة اجتماعها اليوم برئاسة الإعلامي الأستاذ الدكتور عمرو الليثي، رئيس اللجنة، وبحضور السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونائب رئيس اللجنة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ونائب رئيس اللجنة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة:

* الدكتور أسامة السعيد – رئيس تحرير جريدة الأخبار

* الدكتور أشرف جلال – أستاذ الإعلام بجامعة السويس

* أمل مبدي – رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

* سمير عمر – رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

* الدكتورة سوزان القليني – نائب رئيس المجلس القومي للمرأة

* الدكتور عصام الأمير – وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

* أميمة شكري – رئيس قطاع الإذاعة بالشركة المتحدة ورئيس راديو مصر

* محمود التميمي – إعلامي وخبير تطوير المحتوى

* محمود المملوك – رئيس موقع القاهرة 24

* محمد مصلوح – متخصص في الإعلام الرقمي

* هبة محمد علي – إعلامية

* أحمد كمال – رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

واستهلت اللجنة اجتماعها بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم ناقشت اعتماد التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة التي نظمتها اللجنة بعنوان “دور الخطاب الوسطي”، وما انتهت إليه من رؤى ومقترحات تسهم في دعم الخطاب الإعلامي الرشيد وتعزيز دوره في بناء الوعي المجتمعي.

الخطاب الإعلامي مع جيلي ألفا وزد

كما تناول الاجتماع الإعداد لتنظيم ندوة بعنوان “الخطاب الإعلامي مع جيل ألفا وجيل زد”، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط التلقي لدى الأجيال الجديدة، ويعزز من قدرة الإعلام على مخاطبتهم بلغة وأدوات تتناسب مع اهتماماتهم ووسائطهم المفضلة.

وناقشت اللجنة - كذلك - متابعة نتائج البحث الذي تجريه الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان “من أين يستقي جيل ألفا وجيل زد معلوماتهم؟”، باعتباره أحد الموضوعات المهمة التي يمكن البناء عليها في وضع تصورات أكثر دقة لتطوير الرسائل الإعلامية الموجهة إلى هذه الفئات العمرية.

كما بحثت اللجنة تحديد موعد إقامة ورشة عمل بعنوان “المؤثرين الإيجابيين”، بهدف تعزيز الوعي بالأكواد الإعلامية والقيم المهنية المنظمة للعمل الإعلامي في مختلف المجالات، وبما يدعم تقديم نماذج مؤثرة ومسؤولة في الفضاء الإعلامي والرقمي.

وتطرقت المناقشات - أيضًا - إلى عقد اجتماع مشترك مع لجنتي الشباب والسينما بالمجلس الأعلى للثقافة، لبحث آليات دعم الأنشطة والمبادرات الإعلامية والثقافية خلال الفترة المقبلة، وتوسيع دوائر التعاون بين اللجان في القضايا المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بالشباب وصناعة الوعي.

وأكدت لجنة الإعلام - في ختام اجتماعها - مواصلة العمل على تنفيذ محاور خطتها خلال الفترة القادمة، مع استمرار التنسيق بين أعضائها ومتابعة ما يستجد من أعمال، بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

لجنة الإعلام الأعلى للثقافة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات دور الخطاب الوسطي الخطاب الإعلامي الرشيد الوعي المجتمعي

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