مسئولة بولندية: إمكانيات كبيرة للتعاون الزراعي والغذائي مع مصر

أكدت نائبة وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندية ماوجوجاتا جرومادزكا، وجود إمكانيات كبيرة للتعاون في المجال الزراعي؛ خاصة تصدير القمح البولندي لمصر ، معربة عن تفاؤلها من أن زيارتها لمصر؛ أتاحت الفرصة لتعزيز التعاون الثنائي؛ وتحديد مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

وقالت ماوجوجاتا جرومادزكا - في مؤتمر صحفي عقد في مقر سفارة بولندا بالقاهرة - إن الوفد البولندي الذي ضم أعضاء من البرلمان البولندي والشركات البولندية عقد مباحثات مثمرة مع المسئولين المصريين حول سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ فضلا عن تبادل الخبرات والتقنيات في المجال الزراعة.

وأشارت إلى أن مباحثاتها مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ونائبه مصطفى الصياد؛ تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي، وتعزيز التجارة الزراعية، وتحديد مجالات شراكة جديدة لدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

ولفتت إلى أن الوفد البولندي أجرى - كذلك - محادثات مثمرة مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول توريد المنتجات الزراعية والغذائية البولندية إلى السوق المصرية، مضيفة أن الشركات البولندية شاركت - بفعالية - في هذا الاجتماع، وعرضت منتجاتها وبحثت فرصًا تجارية جديدة مع الشركاء المصريين.

وأوضحت أن التبادل التجاري بين مصر وبولندا بلغ حوالي مليار يورو عام 2025 من بينها صادرات زراعية بولندية بقيمة 104 ملايين يورو ، بزيادة تبلغ 18 في المائة؛ بينما بلغت الصادرات الزراعية المصرية لبولندا 165 مليون يورو بزيادة تقدر بـ 46 في المائة ، مشيرة إلى أن بولندا تعد من الدول الرائدة المنتجة والمصدرة للسلع الزراعية.

ولفتت إلى أن المفتشين المصريين يقومون حاليًا بعمليات تدقيق على الدواجن واللحوم البولندية؛ بهدف تصديرها إلى مصر، مؤكدة أن قطاع الأغذية الزراعية لا يزال أحد أكثر مجالات التعاون الاقتصادي الواعدة بين بولندا ومصر، حيث يُتيح فرصًا كبيرة لمزيد من التطوير.

وأوضحت أن مصر تعد أحد الشركاء السياسيين والاقتصاديين الرئيسيين لبولندا بين الدول العربية، مشيرة إلى أن بولندا على استعداد للعمل كشريك موثوق به وطويل الأمد لمصر؛ مما يُسهم في استقرار الإمدادات الغذائية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.