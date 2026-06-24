القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة يزور ضريح سعد زغلول ومقر حزب الوفد

يجري القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر زيارة إلى ضريح الزعيم الوطني الراحل سعد زغلول، يتبعها غدًا لقاء في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالقاهرة، في خطوة تحمل دلالات سياسية وتاريخية تعكس اهتمام الدبلوماسية الأمريكية بالتواصل مع القوى السياسية المصرية ومتابعة التطورات الإقليمية الراهنة.

ووفقًا لمصادر داخل حزب الوفد، فإن الزيارة المرتقبة ستشمل جولة داخل المقر التاريخي للحزب ولقاءات مع قيادات وفدية، حيث من المنتظر أن تتناول المناقشات عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والأمنية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الحرب في قطاع غزة، ومتابعة الملفات المرتبطة بمستقبل عملية السلام والاستقرار الإقليمي. كما يُتوقع أن تتطرق المحادثات إلى الدور المصري في الوساطة بين الأطراف المختلفة، والجهود التي تبذلها القاهرة لدعم التهدئة وتعزيز فرص الحلول السياسية.

ويُعد سعد زغلول أحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية في القرن العشرين، حيث ارتبط اسمه بثورة 1919 التي طالبت بالاستقلال وإنهاء الاحتلال البريطاني. ويشكل ضريحه، الواقع في وسط القاهرة، رمزًا تاريخيًا للحركة الوطنية المصرية، فيما يُنظر إلى حزب الوفد باعتباره أحد أقدم الأحزاب السياسية في مصر وأكثرها ارتباطًا بتاريخ النضال الوطني.

ومن المنتظر أن تتناول اللقاءات أيضًا الأوضاع في عدد من بؤر التوتر الإقليمية، بما في ذلك التطورات في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر، إضافة إلى انعكاسات هذه الملفات على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.