قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في عظة الأربعاء.. البابا تواضروس يضع معايير العظمة الحقيقية | صور
طريقة عمل العاشوراء في 10 دقائق
برلمانية: نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر تكشف مؤشرات مقلقة
خالد عصام يروي كواليس كتابة يا مصر بتعمليها إزاي وتحولها إلى ترند جماهيري
خيّبوا أملي .. ترامب: دول أوروبا لم تدعمنا في الحرب مع إيران
خالد عكاشة: الحرب على إيران قد تكون الأخيرة لواشنطن في المنطقة
أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية
بعد دخوله العناية المركزة للمرة السادسة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم | تقرير
التفاصيل المالية لصفقة انضمام أنتوني جوردون إلى برشلونة
موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026 في مصر.. اعرف وقت الإفطار للصائمين
متحدث الصحة: مبادرة رعاية أطفال السكري تستهدف 5 آلاف طفل في مرحلتها الأولى
نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المنظمة البحرية الدولية تكشف تفاصيل خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار من مضيق هرمز

المنظمة البحرية الدولية
المنظمة البحرية الدولية
أ ش أ


كشفت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO)، اليوم /الأربعاء/، عن تفاصيل خطتها التشغيلية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في منطقة مضيق هرمز، في خطوة تستهدف إعادة حركة الملاحة البحرية تدريجياً إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت المنظمة أن تنفيذ الخطة يرتبط بالتطورات الجارية في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، وفي ضوء التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً بشأن تهدئة التوترات في المنطقة.

وأكدت المنظمة أن نجاح عملية الإجلاء من شأنه أن يسهم في استعادة حركة العبور عبر المضيق إلى مستوياتها المعتادة قبل اندلاع الأزمة، والتي كانت تبلغ نحو 130 سفينة يومياً، مقارنة بتراجعها خلال الأيام الأخيرة إلى ما بين 20 و30 سفينة يومياً.

وأشارت إلى أنها بدأت بالفعل التواصل مع السفن المعنية عبر فرقها الميدانية للشروع في تنفيذ الخطة، موضحة أن ما بين 500 و600 سفينة تجارية ستشارك في العملية لضمان خروج البحارة والسفن من منطقة الخليج بصورة آمنة ومنظمة.

وأضافت المنظمة أنها استكملت الترتيبات الأمنية اللازمة، وتحققت من توافر ظروف الملاحة الآمنة لتنفيذ العملية، محذرة من أن استمرار تعطل حركة الشحن البحري كان من شأنه إحداث تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة بالنسبة للدول النامية.

وفي بيان تشغيلي وجهته إلى شركات النقل البحري وقادة السفن، أعلنت المنظمة اعتماد ممرين بحريين مؤقتين لتسهيل حركة الخروج من المضيق، يختلفان عن المسارات التقليدية المستخدمة قبل الأزمة.

ويتضمن المساران الجديدان "المسار الشمالي" بمحاذاة الساحل الإيراني، و"المسار الجنوبي" عبر المياه الإقليمية.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية أن إيران وسلطنة عمان تتحملان مسئولية ضمان سلامة الملاحة داخل نطاق مياههما الإقليمية، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية مؤقتة بحق السفن عند الضرورة لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو إدارة حركة المرور البحري.

لأمم المتحدة imo المنظمة البحرية مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

ترشيحاتنا

ناني سعد الدين وأحمد العوضي

بعد استجابته لاستغاثتها.. ناني سعد الدين عن أحمد العوضي: أول واحد يقف جنب أي شخص محتاج

محمود الدفراوي

تعيين محمود الدفراوي مديرا لإدارة التوزيع بسينرجي فيلمز

محمود حجازي ورنا طارق

بعد حكم حبسه.. أول تعليق من زوجة الفنان محمود حجازي

بالصور

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد