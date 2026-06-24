توتر قبل الموقعة المرتقبة.. أزمة مفاجئة تربك استعدادات إيران قبل مواجهة مصر في المونديال

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في حسابات التأهل.

وفي تطور مفاجئ قبل اللقاء، أفادت وكالة "رويترز" بأن مهاجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي، إلى جانب مساعد المدرب سعيد الهوى، تم احتجازهما في أحد المطارات الأمريكية، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل معسكر المنتخب الإيراني.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن بعثة المنتخب اضطرت إلى تأخير مغادرتها، في انتظار حل أزمة طارمي ومساعد المدرب، دون الكشف عن الأسباب الرسمية وراء احتجازهما حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد شددت في وقت سابق إجراءات دخول وخروج البعثة الإيرانية، حيث طُلب من الوفد دخول البلاد لفترات قصيرة مرتبطة بالمباريات، ثم المغادرة مباشرة عقب انتهائها.

ويخوض منتخب إيران استعداداته الحالية في مدينة تيخوانا بالمكسيك، في إطار جدول البطولة، إلا أن الأزمة الأخيرة ألقت بظلالها على تحضيرات الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري يوم 27 يونيو، ضمن ختام مباريات دور المجموعات.

حتى الآن، لم تصدر أي توضيحات رسمية من السلطات الأمريكية أو الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن ملابسات الحادث، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بموقف البعثة قبل المباراة الحاسمة.