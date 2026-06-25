وزير الصناعة من الإسكندرية: سحب الوحدات غير المستغلة بمرغم وطرح "مرغم 3" لدعم صغار المستثمرين

استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارته لمحافظة الإسكندرية بجولة تفقدية لمجمعات مرغم للصناعات البلاستيكية بمنطقة العامرية، إلى جانب زيارة مصنع للخامات الدوائية بمدينة برج العرب الجديدة، للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.



وأكد الوزير أن المجمعات الصناعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم صغار المصنعين، من خلال توفير بيئة متكاملة تضم المرافق والخدمات اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات بكفاءة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.



تفقد مرغم الأولى



وشملت الجولة تفقد مجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية المقام على مساحة 25 فداناً ويضم 240 وحدة صناعية مكتملة المرافق، حيث تم تخصيص جميع الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، ويتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية إدارة المجمع المملوك لمحافظة الإسكندرية.

كما زار الوزير مصنع شركة "إيكام المتحدة للبلاستيك والكيماويات" المقام على مساحة 400 متر مربع وبرأسمال يبلغ 5 ملايين جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 طناً شهرياً، مع خطة لرفعها إلى 100 طن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة 20% من إنتاجها إلى أسواق أمريكا وأوروبا وآسيا، وتوفر 45 فرصة عمل، حيث تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومعمل الجودة بالمصنع.



متابعة مرغم الثانية



وتفقد الوزير كذلك مجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية، المقام على مساحة 20.5 فدان ويضم 204 وحدات صناعية، تم تخصيص 203 منها، ويضم مبنى إدارياً ومنفذ بيع وبنكاً ومسجداً، إلى جانب الخدمات الأساسية اللازمة للمستثمرين.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مصنع شركة "داوف العالمية" لإنتاج فُرش الأسنان، والمقام على مساحة 720 متراً مربعاً وبرأسمال 4.5 ملايين جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 22 مليون فرشة سنوياً، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما يتم تصدير 80% من الإنتاج إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويوفر المصنع 75 فرصة عمل، حيث اطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومعمل الأبحاث والتطوير والمعرض المصغر للمنتجات.



حصر الوحدات المتوقفة



وحرص الوزير على الاستماع إلى أصحاب عدد من المشروعات الصغيرة داخل المجمع، للتعرف على التحديات التي تواجههم ومتابعة نسب التشغيل، موجهاً بإعداد حصر شامل لكافة الوحدات غير المشغلة داخل المجمعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحبها وإعادة تخصيصها للمصانع القائمة والراغبة في التوسع، دعماً للمستثمرين الجادين وتحقيقاً للاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.

وأكد هاشم أنه سيجري جولة تفقدية جديدة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات والوقوف على ما تحقق من نتائج على أرض الواقع.



استعدادات مرغم الثالثة



كما تفقد الوزير مشروع مجمع مرغم 3 الجاري استكمال إنشائه، والذي يمتد على مساحة 42.5 فداناً باستثمارات تبلغ 2.7 مليار جنيه، ويضم 190 وحدة صناعية موزعة على 16 عنبراً، بمساحة 396 متراً مربعاً للوحدة وقابلة للدمج، إضافة إلى 37 مخزناً بمساحات متنوعة لخدمة المصنعين والاستفادة الكاملة من الوحدات الإنتاجية.

ويضم المشروع أيضاً وحدة إسعاف ومحطة إطفاء ومبنى للشرطة ومطاعم ومبانٍ خدمية وورشاً، تمهيداً لطرحه قريباً أمام صغار المستثمرين، حيث استعرض المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، الموقف التنفيذي للمشروع ومكوناته المختلفة.



توطين صناعة الدواء



واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "فاركو بي العالمية" لإنتاج الخامات الدوائية الفعالة بمدينة برج العرب الجديدة، والمقام على مساحة 17.4 ألف متر مربع وبرأسمال 500 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 36 طناً سنوياً، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 20%، فيما تصدر الشركة 40% من إنتاجها إلى الكويت وليبيا والسودان، وتوفر 100 فرصة عمل.

وأكد هاشم أن الصناعات الدوائية تمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أهمية التوسع في تصنيع المواد الفعالة محلياً لتعميق الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير هذه المواد إلى أسواق المنطقة.



دعم المحافظة للصناعة



ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تضع دعم المناطق والمجمعات الصناعية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشدداً على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وضمان الاستغلال الأمثل للوحدات الصناعية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع "مرغم 3" يمثل إضافة قوية للقاعدة الصناعية بالمحافظة، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لخطط إعادة تخصيص الوحدات غير المستغلة للمصنعين الجادين، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتحويل الإسكندرية إلى مركز صناعي متطور يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة للدولة.