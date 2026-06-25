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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عندما بكي نيمار.. دموع صنعت الأسطورة ولحظات مؤثرة فى مسيرته

نيمار
نيمار
أمينة الدسوقي

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى صدارة المشهد الكروي العالمي بعدما خطف الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم 2026، ليس فقط بعودته المنتظرة إلى صفوف منتخب البرازيل، بل بالمشهد المؤثر الذي ظهر فيه باكيا عقب مواجهة اسكتلندا، في لقطة إنسانية لامست مشاعر عشاق كرة القدم حول العالم وأعادت التذكير بمحطات عديدة امتزجت فيها دموعه بالألم والفرح.

وشهد ملعب هارد روك عودة نيمار إلى المنافسات الدولية بعد غياب طويل بسبب الإصابات، ليشارك في انتصار البرازيل على اسكتلندا ضمن منافسات مونديال 2026، في ظهور حمل الكثير من المعاني بالنسبة للاعب الذي خاض واحدة من أكثر المسيرات الكروية تقلبا وإثارة.

دموع العودة لحظة انتصار على المعاناة

لم تكن دموع نيمار بعد مباراة اسكتلندا مجرد رد فعل عاطفي على العودة للملاعب، بل كانت انعكاسا لسنوات من التحديات والإصابات والشكوك حول قدرته على استعادة مكانه بين كبار نجوم العالم.

وبدا اللاعب متأثرا بشدة وهو يستعيد حلم المشاركة في كأس العالم، البطولة التي خشي أن يغيب عنها بعد سلسلة من الإصابات القاسية التي هددت مستقبله الكروي.

إصابة مونديال 2014 الألم الأكبر

تبقى إصابة كأس العالم 2014 واحدة من أكثر اللحظات إيلاما في حياة نيمار ففي مواجهة كولومبيا بالدور ربع النهائي، تعرض لإصابة خطيرة في الظهر أنهت مشواره في البطولة التي كانت تستضيفها بلاده.

وغادر النجم البرازيلي الملعب باكيا بعدما تحطم حلم قيادة منتخب بلاده نحو اللقب العالمي على أرضه وبين جماهيره، لتصبح تلك الصورة واحدة من أكثر المشاهد تأثيرا في تاريخ كرة القدم البرازيلية.

ذهبية ريو دموع الفرح والتاريخ

بعد عامين فقط من خيبة المونديال، عاش نيمار واحدة من أسعد لحظات مسيرته عندما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

وسقط اللاعب على أرض الملعب باكيا فور تسجيل الركلة الأخيرة التي منحت البرازيل أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها بكرة القدم، في مشهد جسد حجم الضغوط التي عاشها والفرحة التي انفجرت بعد سنوات من الانتظار.

مونديال 2022 حلم يتبخر من جديد

عندما ودعت البرازيل كأس العالم 2022 أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي، لم يتمكن نيمار من إخفاء حزنه الشديد.

فبعدما قدم مستويات مميزة وكان يأمل في قيادة منتخب السامبا نحو المجد العالمي، وجد نفسه أمام نهاية مؤلمة جديدة لحلمه الأكبر، ليغادر الملعب والدموع تملأ عينيه في صورة بقيت عالقة في أذهان الجماهير.

العودة إلى الجذور لحظة خاصة في سانتوس

لم تكن دموع نيمار مرتبطة دائمًا بالإصابات أو الهزائم، إذ تأثر بشدة خلال مراسم عودته إلى ناديه الأم سانتوس.

واستعاد اللاعب خلال تلك اللحظات ذكريات طفولته وبداياته الكروية والجماهير التي وقفت خلفه منذ خطواته الأولى، ليؤكد أن بعض المشاعر تبقى أقوى من كل الألقاب والإنجازات.

نيمار لاعب لا يخفي مشاعره

على مدار سنوات طويلة، عُرف نيمار بعفويته الكبيرة وعدم تردده في التعبير عن مشاعره أمام الكاميرات. وبين دموع الفرح بعد الإنجازات ودموع الحزن عقب الإخفاقات، رسم صورة مختلفة للنجم الذي يعيش كل لحظة بكل تفاصيلها.

ورغم الانتقادات التي واجهها أحيانًا بسبب حساسيته العاطفية، فإن تلك المشاهد الإنسانية جعلته أقرب إلى الجماهير التي رأت فيه لاعبا يعيش أحلامه وانكساراته بصدق كبير.

أكثر من مجرد لاعب كرة قدم

تكشف محطات البكاء في حياة نيمار جانبا إنسانيا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، حيث تحولت دموعه إلى رمز للإصرار والقدرة على النهوض بعد السقوط.

وبين إصابة مؤلمة، ولقب تاريخي، وعودة طال انتظارها، يواصل قائد البرازيل كتابة فصول جديدة من قصة استثنائية، مؤكدًا أن كرة القدم ليست مجرد أهداف وانتصارات، بل رحلة إنسانية مليئة بالتحديات واللحظات التي تبقى خالدة في الذاكرة.

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