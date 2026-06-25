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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بالجيزة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء مهندس/ أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والتطوير، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، عرض محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إلى جهود المحافظة في الانتهاء من عدد كبير من المشروعات المهمة التي تم تنفيذها، ومن بينها الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومشروعات رصف الطرق وتحسين كفاءة شبكة الطرق المحلية، وتطوير المباني الإدارية، وتحسين منظومة المرور، إلى جانب مشروعات تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية.

وفيما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتراخيص المحال العامة، استعرض محافظ الجيزة معدلات الإنجاز المحققة والإجراءات المتخذة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة العمل بهذه الملفات، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بإنهائها وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري إنه منذ مايو 2024 وحتى منتصف يونيو 2026 تم تقديم 206 آلاف و305 طلبات تصالح، وتم البت في 201 ألف و825 طلباً منها بنسبة إنجاز تجاوزت 97%، مع استمرار العمل على الانتهاء من الطلبات المتبقية،

كما عرض "الانصاري"، خلال الاجتماع، جهود المحافظة في تنفيذ أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم استعراض نتائج الحملات المنفذة والإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع أية حالات تعدٍ جديدة، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، حفاظاً على حقوق الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء محافظة الجيزة شبكة الطرق المحلية

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