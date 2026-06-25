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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق: التنسيق والتفاهم بين سلطنة عُمان وإيران ضرورة للطرفين

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأدرني السابق، إنّ التنسيق والتفاهم بين سلطنة عُمان وإيران يمثلان ضرورة أكيدة للطرفين، نظراً لموقعهما المشترك على ضفتي مضيق هرمز وما يفرضه ذلك من مصالح ومسؤوليات متبادلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سلطنة عُمان تتبنى عادة نهجاً أكثر تحفظاً والتزاماً وانفتاحاً على العالم فيما يتعلق بإدارة شؤون المضيق، في حين أن إيران تنظر إلى المضيق من زاوية مختلفة في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن إيران تتعامل مع مضيق هرمز باعتباره أداة عسكرية مهمة في هذه المرحلة، موضحاً أن التفاهم القائم لا يزال في إطار مذكرة تفاهم ويمثل مرحلة انتقالية، ولذلك فإن طهران توظف المضيق بما يتناسب مع أهداف الحرب من وجهة نظرها، وهو ما يختلف عن الرؤية العُمانية.

وتابع أن الدولتين، بحكم كونهما جارتين متشاطئتين تتقاسمان شواطئ المضيق، تحتاجان إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة، لافتاً إلى أن التنسيق بينهما كان قائماً في العديد من المراحل السابقة.
 

رئيس أركان الجيش الأدرني عُمان وإيران الجيش الأدرني

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