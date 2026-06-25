الرئيس اللبناني يدعو لتعزيز التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إلى تعزيز التكاتف الوطني في مواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن وحدة الصف اللبناني هي أقوى سلاح لمواجهة التحديات.

وشدد عون- في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس- على أهمية التحضير للمرحلة المقبلة، تمهيدًا لمؤتمرات الدعم وإعادة الإعمار، مؤكدا ضرورة أن تكون الوزارات والإدارات المعنية على جاهزية كاملة لمواكبة أي دعم دولي محتمل والمساهمة في إعادة بناء ما تضرر.

وتطرق الرئيس اللبناني، إلى الأوضاع الإنسانية، مؤكدا ضرورة متابعة أوضاع النازحين، لا سيما المتواجدين في مراكز الإيواء، والبدء بإحصاء الأضرار الناتجة عن العدوان الأخير، بما يشمل الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات.

وأشار عون إلى أن الاستقرار الأمني، في حال تحقق نتيجة تثبيت وقف إطلاق النار، سيفتح المجال أمام حضور اللبنانيين المغتربين في الخارج لقضاء فصل الصيف في لبنان، إضافة إلى جذب السياح، ما يستوجب جهوزية الوزارات والإدارات المختصة، خصوصًا عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، لمواكبة هذه الحركة.