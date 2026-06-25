قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة
إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظاهرة الصباح الباكر
فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو
هل تناول "العاشوراء" بيوم عاشوراء حرام؟.. عالمان من الأزهر يوضحان
أوبرا وينفري تستعيد واقعة سقوط ويتني هيوستن.. وعائلتها ترد على روايتها
رئيس شعبة الدواجن يحذر: تراجع الأسعار يهدد الصناعة.. ووفرة الإنتاج تصطدم بضعف الطلب
شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد: تقدم إيجابي في المراجعة السابعة لمصر
لماذا يعاني حراس المرمى في كأس العالم 2026؟ خبراء يكشفون تأثير الكرة الجديدة
بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو
بأفكار خارج الصندوق.. كيف يخطط وزير الري لإدارة المنظومة المائية الصيفية من قلب أسيوط؟| صور
لاعب باريس سان جيرمان السابق يروي رحلته إلى الإسلام وزيارته المؤثرة لمكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يدعو لتعزيز التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
أ ش أ

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إلى تعزيز التكاتف الوطني في مواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن وحدة الصف اللبناني هي أقوى سلاح لمواجهة التحديات.

وشدد عون- في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس- على أهمية التحضير للمرحلة المقبلة، تمهيدًا لمؤتمرات الدعم وإعادة الإعمار، مؤكدا ضرورة أن تكون الوزارات والإدارات المعنية على جاهزية كاملة لمواكبة أي دعم دولي محتمل والمساهمة في إعادة بناء ما تضرر.

وتطرق الرئيس اللبناني، إلى الأوضاع الإنسانية، مؤكدا ضرورة متابعة أوضاع النازحين، لا سيما المتواجدين في مراكز الإيواء، والبدء بإحصاء الأضرار الناتجة عن العدوان الأخير، بما يشمل الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات.

وأشار عون إلى أن الاستقرار الأمني، في حال تحقق نتيجة تثبيت وقف إطلاق النار، سيفتح المجال أمام حضور اللبنانيين المغتربين في الخارج لقضاء فصل الصيف في لبنان، إضافة إلى جذب السياح، ما يستوجب جهوزية الوزارات والإدارات المختصة، خصوصًا عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، لمواكبة هذه الحركة.

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الظروف الراهنة التكاتف الوطني مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

يوم القيامة

عبادة لا تحتاج طهارة ولا استقبال القبلة.. داوم عليها حتى يطمئن قلبك

مشاهدة المباريات

هل دفع قيمة المشاريب لتوقع الفائز في المباريات حرام؟ أمين الفتوى يجيب

مسجد جديد

الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد