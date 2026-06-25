قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة
إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظاهرة الصباح الباكر
فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو
هل تناول "العاشوراء" بيوم عاشوراء حرام؟.. عالمان من الأزهر يوضحان
أوبرا وينفري تستعيد واقعة سقوط ويتني هيوستن.. وعائلتها ترد على روايتها
رئيس شعبة الدواجن يحذر: تراجع الأسعار يهدد الصناعة.. ووفرة الإنتاج تصطدم بضعف الطلب
شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد: تقدم إيجابي في المراجعة السابعة لمصر
لماذا يعاني حراس المرمى في كأس العالم 2026؟ خبراء يكشفون تأثير الكرة الجديدة
بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو
بأفكار خارج الصندوق.. كيف يخطط وزير الري لإدارة المنظومة المائية الصيفية من قلب أسيوط؟| صور
لاعب باريس سان جيرمان السابق يروي رحلته إلى الإسلام وزيارته المؤثرة لمكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى عائد شهري متاح الآن في البنوك بعد رفع الفائدة

أعلى عائد شهري بعد رفع الفائدة في بنكي مصر والأهلي المصري
أعلى عائد شهري بعد رفع الفائدة في بنكي مصر والأهلي المصري
رانيا أيمن

شهدت السوق المصرفية المصرية تحركات جديدة على صعيد شهادات الادخار، بعدما قرر البنكان الأهلي المصري ومصر رفع العائد على عدد من الشهادات الادخارية، ما أعاد المنافسة بقوة على جذب المدخرات وتوفير أوعية استثمارية تمنح العملاء عوائد مرتفعة بدورية صرف شهرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أعلى عائد شهري متاح في البنوك، خاصة بعد قرارات رفع الفائدة الأخيرة، سواء من خلال الشهادات ثابتة العائد أو الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري.

ويعد البنك الأهلي المصري صاحب أعلى عائد شهري متغير حاليًا بين الشهادات المطروحة، إذ تصل الفائدة إلى 19.5% سنويًا، يليه بنك مصر بعائد يصل إلى 19.25% سنويًا.

شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%.

وتتميز الشهادة بالخصائص التالية:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
  • العائد الشهري: 17.75%.
  • العائد ربع السنوي: 17.85%.
  • عائد ثابت طوال مدة الشهادة.
  • إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.
  • لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
عوائد شهادات الادخار

كما طرح البنك الأهلي شهادة بلاتينية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويُحتسب العائد وفق سعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

وتتضمن مميزات الشهادة:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
  • العائد الحالي: 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.
  • الحد الأدنى للعائد: 17%.
  • إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
  • عدم جواز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

وتظل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من أبرز الأوعية الادخارية التي توفر عائدًا مرتفعًا في عامها الأول، حيث تمنح:

  • 21% خلال السنة الأولى.
  • 16.25% خلال السنة الثانية.
  • 12% خلال السنة الثالثة.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان.

شهادات بنك مصر بعد رفع الفائدة

من جانبه، قرر بنك مصر رفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75% سنويًا يصرف شهريًا، مقارنة بـ17.25% سابقًا.

كما يتيح البنك شهادات ادخار متغيرة العائد مرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%، ويصل العائد الحالي عليها إلى 19.25% سنويًا.

وتشمل الشهادات المتغيرة:

  • الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد شهري لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للعائد 17.50%.
  • الشهادة الرباعية المتغيرة بعائد شهري لمدة 4 سنوات، وبحد أدنى للعائد 16.75%.
  • الشهادة الخماسية المتغيرة بعائد شهري لمدة 5 سنوات، وبحد أدنى للعائد 16.25%.
شهادات الادخار أعلى عائد في شهادات الادخار أفضل شهادة ادخار في ٢٠٢٦ عائد شهري رفع الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

خسر 10 آلاف جنيه في شهرين.. سعر الجنيه الذهب الآن

أعلى عائد شهري بعد رفع الفائدة في بنكي مصر والأهلي المصري

أعلى عائد شهري متاح الآن في البنوك بعد رفع الفائدة

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد