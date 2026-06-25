أعلى عائد شهري متاح الآن في البنوك بعد رفع الفائدة

شهدت السوق المصرفية المصرية تحركات جديدة على صعيد شهادات الادخار، بعدما قرر البنكان الأهلي المصري ومصر رفع العائد على عدد من الشهادات الادخارية، ما أعاد المنافسة بقوة على جذب المدخرات وتوفير أوعية استثمارية تمنح العملاء عوائد مرتفعة بدورية صرف شهرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أعلى عائد شهري متاح في البنوك، خاصة بعد قرارات رفع الفائدة الأخيرة، سواء من خلال الشهادات ثابتة العائد أو الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري.

ويعد البنك الأهلي المصري صاحب أعلى عائد شهري متغير حاليًا بين الشهادات المطروحة، إذ تصل الفائدة إلى 19.5% سنويًا، يليه بنك مصر بعائد يصل إلى 19.25% سنويًا.

شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%.

وتتميز الشهادة بالخصائص التالية:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الشهري: 17.75%.

العائد ربع السنوي: 17.85%.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

كما طرح البنك الأهلي شهادة بلاتينية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويُحتسب العائد وفق سعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

وتتضمن مميزات الشهادة:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد الحالي: 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد: 17%.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

عدم جواز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

وتظل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من أبرز الأوعية الادخارية التي توفر عائدًا مرتفعًا في عامها الأول، حيث تمنح:

21% خلال السنة الأولى.

16.25% خلال السنة الثانية.

12% خلال السنة الثالثة.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان.

شهادات بنك مصر بعد رفع الفائدة

من جانبه، قرر بنك مصر رفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75% سنويًا يصرف شهريًا، مقارنة بـ17.25% سابقًا.

كما يتيح البنك شهادات ادخار متغيرة العائد مرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%، ويصل العائد الحالي عليها إلى 19.25% سنويًا.

وتشمل الشهادات المتغيرة: