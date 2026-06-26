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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فطار يوم الجمعة.. طريقة عمل عجة طعمية في البيت

عجة طعمية
عجة طعمية
هاجر هانئ

عجة طعمية من الأطباق التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت في فطار يوم الجمعة.


قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عجة طعمية فيما يلي.....

مقادير عجة طعمية

● عجينة طعمية

● بيض

● فلفل حار مفروم

● فلفل رومي مفروم

● كمون ناعم

● بصل مفروم

● طماطم مفرومة

● ½ كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● ملح

● زيت

● فلفل أسود

● فلفل أسود

طريقة تحضير عجة طعمية

يخلط في الكبة الفلفل الرومي والحار والبصل والطماطم مع البيض وعجينة الطعمية والدقيق والبيكنج بودر والكمون والملح والفلفل الأسود

يصب الخليط على مراحل فى الزيت

يقلب على الوجه الآخر

تقدم أقراص عجة الطعمية

عجة طعمية مقادير عجة طعمية طريقة تحضير عجة طعمية

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