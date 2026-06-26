سكرتير عام محافظة قنا: المركز التكنولوجي المتنقل يجوب المراكز لتيسير الخدمات وتسريع وتيرة العمل

أكد السكرتير العام لمحافظة قنا، سامي علام، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل الذي يجوب مختلف مراكز المحافظة لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي.

وأوضح علام- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن المركز التكنولوجي المتنقل يقدم خدمات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية، ومتابعة طلبات التقنين والتصالح، وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن أولى محطات المركز كانت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، وبمشاركة المهندسة إسلام محمود مدير إدارة تراخيص المحال العامة والتجارية، ومصطفى جابر مسؤول المركز التكنولوجي، ومحمد سعد مسؤول السيارة.

ولفت إلى أن المركز سيواصل جولاته ليكون بمدينة نجع حمادي الأحد المقبل، ثم بمدينة قوص يوم الاثنين، مؤكدًا متابعته الميدانية لسير العمل بالمركز المتنقل لضمان تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا.