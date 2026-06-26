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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الفرق بين مؤشرات الإصابة بالجلطة الدماغية والجلطة القلبية.. أحذر هذه العلامات

الجلطة الدماغية والجلطة القلبية
الجلطة الدماغية والجلطة القلبية
هاجر هانئ

تشترك الجلطة الدماغية والجلطة القلبية في الكثير من الجوانب؛ فكلاهما يُعد حالة طبية طارئة تنجم عن انقطاع مفاجئ في تدفق الدم. ففي حالة الجلطة القلبية، ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة، بينما تحدث السكتة الدماغية نتيجة انقطاع مفاجئ لتدفق الدم إلى الدماغ. وفي كلتا الحالتين، تُعد الرعاية الطبية الفورية أمراً بالغ الأهمية للحد من الأضرار التي قد تلحق بالدماغ أو القلب.

أعراض الجلطة القلبية


عدم الراحة في الصدر
تتضمن معظم النوبات القلبية شعوراً بعدم الراحة في وسط الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق، أو يزول ثم يعاود الظهور. وقد يوصف هذا الشعور بأنه ضغط مزعج، أو إحساس بالعصر أو الامتلاء أو الألم.

عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي للجسم
قد تشمل الأعراض ألماً أو شعوراً بعدم الراحة في إحدى الذراعين أو كلتيهما، أو في الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

ضيق التنفس
سواء كان مصحوباً بعدم الراحة في الصدر أو غير مصحوب به.

علامات أخرى
قد تشمل التعرق البارد، أو الغثيان، أو الدوار (الشعور بخفة الرأس).

أعراض السكتة الدماغية


كيف تتعرف على السكتة الدماغية؟ (استخدم قاعدة B.E. F.A.S.T.)
فقدان التوازن
هل هناك فقدان مفاجئ للتوازن أو التناسق الحركي؟ هل يواجه الشخص صعوبة في المشي أو يشعر بالدوار؟

تغيرات في العين (الرؤية)
هل طرأت تغيرات مفاجئة على الرؤية؟ اسأل الشخص عما إذا كان يعاني من تشوش الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما.

تدلي الوجه
هل يتدلى أحد جانبي الوجه أو يشعر الشخص بتنميل فيه؟ اطلب من الشخص أن يبتسم.

ضعف الذراع
هل هناك ضعف أو تنميل في إحدى الذراعين؟ اطلب من الشخص رفع كلتا الذراعين؛ هل تميل إحداهما للأسفل؟

صعوبة الكلام
هل يبدو الكلام غير واضح (مُدغماً)، أو هل يعجز الشخص عن الكلام، أو يصعب فهم ما يقوله؟ اطلب من الشخص تكرار جملة بسيطة، مثل "السماء زرقاء". هل يكرر الجملة بشكل صحيح؟


إذا ظهرت على الشخص أي من هذه الأعراض - حتى لو زالت لاحقاً - اتصل بالطوارئ وانقله إلى المستشفى فوراً.

المصدر: nwregionalheart.

الجلطة القلبية السكتة الدماغية أعراض الجلطة القلبية أعراض السكتة الدماغية

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