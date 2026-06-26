طريقة عمل بيتزا العجينة السائلة.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بيتزا العجينة السائلة، فهي من الأكلات اللذيذة و السهلة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك و أطفالك في البيت.
مقادير بيتزا العجينة السائلة
● كوب و ربع ماء
● ١ ملعقة صغيرة خميرة
● ١ ملعقة صغيرة سكر
● ملح
● ١ ونصف كوب دقيق
● ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون
● زعتر
● زيت لدهن المقلاة
للوجه
● صوص بيتزا بيتي
● جبنة موتزاريلا
● زيتون شرائح
● فلفل أخضر شرائح
● رشة زعتر
طريقة تحضير بيتزا العجينة السائلة
تخلط جميع مقادير البيتزا وتترك لتختمر
توضع في طاسة وتطهى ثم تقلب
تضاف لها مقادير الوجه
تغطى وتترك حتى تمام الطهي
وتقدم ساخنة