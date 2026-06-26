طريقة عمل بيتزا العجينة السائلة.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بيتزا العجينة السائلة، فهي من الأكلات اللذيذة و السهلة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك و أطفالك في البيت.

مقادير بيتزا العجينة السائلة



● كوب و ربع ماء

● ١ ملعقة صغيرة خميرة

● ١ ملعقة صغيرة سكر

● ملح

● ١ ونصف كوب دقيق

● ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

● زعتر

● زيت لدهن المقلاة

للوجه

● صوص بيتزا بيتي

● جبنة موتزاريلا

● زيتون شرائح

● فلفل أخضر شرائح

● رشة زعتر



طريقة تحضير بيتزا العجينة السائلة



تخلط جميع مقادير البيتزا وتترك لتختمر

توضع في طاسة وتطهى ثم تقلب

تضاف لها مقادير الوجه

تغطى وتترك حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة

