نصائح مجربة وفعالة لعلاج حرقة المعدة .. تعرف عليها

حرقة المعدة هي شعور بألم حارق في الصدر، وتحديداً خلف عظمة الصدر. وغالباً ما يصاحبها شعور بمذاق مر أو حامض في الفم. وعادةً ما تزداد حدة الألم بعد تناول الطعام، أو في المساء، أو عند الاستلقاء أو الانحناء.

تُعد الإصابة بحرقة المعدة من حين لآخر أمراً شائعاً ولا يدعو للقلق؛ إذ يمكن لمعظم الأشخاص التعامل مع هذا الانزعاج بأنفسهم من خلال تعديل نمط الحياة واستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

أما إذا كانت حرقة المعدة تتكرر كثيراً أو تعيق ممارسة حياتك اليومية، فقد تكون عرضاً لحالة صحية أكثر خطورة تستدعي الرعاية الطبية.

علاج حرقة المعدة



يمكن للعديد من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية أن تساعد في تخفيف حرقة المعدة. وتشمل الخيارات المتاحة ما يلي:

مضادات الحموضة: التي تساعد في معادلة حمض المعدة. قد توفر هذه الأدوية راحة سريعة، لكنها لا تعالج الأضرار التي تلحق بالمريء نتيجة حمض المعدة.



حاصرات مستقبلات H2: التي يمكن أن تقلل من إفراز حمض المعدة. لا تعمل هذه الأدوية بالسرعة التي تعمل بها مضادات الحموضة، لكنها قد توفر راحة تدوم لفترة أطول. ومن أمثلتها: سيميتيدين (Tagamet HB) وفاموتيدين (Pepcid AC).



مثبطات مضخة البروتون: التي يمكنها أيضاً تقليل حمض المعدة. ومن أمثلتها: إيسوميبرازول (Nexium 24HR) ولانسوبرازول (Prevacid 24HR) وأوميبرازول (Prilosec OTC).



إذا لم تجدِ العلاجات التي تُصرف دون وصفة طبية نفعاً، أو إذا كنت تعتمد عليها بشكل متكرر، فاستشر مقدم الرعاية الصحية؛ فقد تحتاج إلى أدوية تُصرف بوصفة طبية وإجراء المزيد من الفحوصات.

المصدر: mayoclinic