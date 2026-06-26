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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الموجة الحارة في أوروبا.. بلجيكا تلغي الاحتفال بهزيمة نابليون في واترلو

الموجة الحارة في أوروبا
الموجة الحارة في أوروبا
ناصر السيد

ألغت السلطات البلجيكية إعادة تمثيل هزيمة القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت في معركة واترلو، المقرر إقامتها نهاية هذا الأسبوع، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

يشهد هذا الحدث السنوي مشاركة مئات المتحمسين الذين يرتدون أزياء الحقبة النابليونية، لإعادة تمثيل معركة عام 1815 أمام حشود من عشاق التاريخ.

وأعلن المنظمون: "إلغاء فعاليات إعادة تمثيل واترلو 2026: السلامة أولاً".

وأضافوا: "لا يمكن التهاون في سلامة الجمهور والمشاركين والمتطوعين وعمال خدمات الطوارئ".

وتقترب درجات الحرارة في بلجيكا من مستويات قياسية لشهر يونيو، ضمن موجة حر شديدة تجتاح أجزاء واسعة من أوروبا.

سيشهد ما لا يقل عن 150 مليون أوروبي درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية اليوم، وفقًا لتقديرات وكالة فرانس برس، وهو رقم أعلى بكثير مما كان عليه في اليومين الماضيين (94 مليونًا يوم الأربعاء و101 مليونًا أمس).

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