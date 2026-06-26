تعيين عدلي أبو عقيل سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعين عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد

وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، خلفًا لـ سيد محمود عبد الله سكرتير عام المحافظة السابق؛ لبلوغه السن القانونية للتقاعد. مثمنةً جهوده المخلصة في خدمة الإدارة المحلية خلال مسيرة عمله بالوادي الجديد الحافلة بالعطاء والإنجاز، والتي أثبت خلالها كفاءة في الإدارة والإشراف على العديد من الملفات المحلية الهامة خلال تدرجه في المناصب القيادية وصولًا إلى سكرتير عام المحافظة.

وفي سياقٍ متصل، أعربت محافظ الوادي الجديد عن خالص تمنياتنا للسكرتير العام الجديد، بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع جهود التنمية بالمحافظة.