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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من ضاقت أحواله وتعسرت أموره.. خطيب المسجد النبوي يبشره بـ5 إنفراجات

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي،  إمام وخطيب المسجد النبوي، إن في انطواء صفحات الأيام وانقضاء الشهور والأعوام لعبرةً وذكرى، كما أن فيها لأولي البصائر سلوانًا وبشرى.

سلوانًا وبشرى

وأوضح " الحذيفي" خلال الجمعة الثانية من شهر المحرم والعام الهجري اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن  سرعة دوران الزمان تستوقف اللبيب لينظر في غابر زمانه وماضيه.

وتابع: ويتفكر في حاضره وآتيه، فيكون في ذلك عظةٌ لكل مفرطٍ بأخذ العدة، وسلوانٌ لكل مكروب بانصرام زمان الشدة، فلا يغتر بالدنيا غافل مغتر، ولا ييأس ذو كرب وضر، يقول الله جل شأنه: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا) .

وأضاف: أي: يخلف كل واحد منهما الآخر، يتعاقبان لا يفتران، يذهب هذا ويجيء ذاك، (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا) أي: جعلهما يتعاقبان ليستدل بذلك المتفكر على توحيد الخالق سبحانه.

وأردف: فيعلم أنه عظيم القدرة لا يستحق العبادة غيره، وليشكر الشاكر على ما في اختلاف الليل والنهار من عظيم النعم وجليل الآلاء، وجعلهما متعاقبين كذلك ليستدرك العباد في الزمان اللاحق ما فاتهم من الخير والطاعات والمنافع في الزمان السابق.

من ضاقت أحواله وتعسرت أموره

ونوه بأن من فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل، عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، قال: “إن الله عزّ وجلّ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها”.

واستشهد بما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير قوله سبحانه: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً) أنه قال: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل.

وأشار إلى أن في تعاقب الليالي والأيام، وتتابع السنين والأعوام سلوانًا لمن ضاقت أحواله، وتعسرت أموره، فإن الدنيا دار تغير وزوال، لا يستقر لها شأن ولا يدوم لها حال، بل تنتقل بأهلها انتقالًا، وتعقبهم بعد حالٍ حالًا.

وأفاد بأن حوِّلْك الضيق تجلوه تباشير الفرج، كما يبدد ضياء النهار سدفة الليل، يقول صلّى الله عليه وسلّم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: (واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا).

وأوصى المسلمين بتقوى الله تعالى، وطاعة المولى الكريم للفوز بالمغفرة والأجر العظيم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ).
 

سلوانًا وبشرى الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي خطيب المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة من المسجد النبوي من ضاقت أحواله

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