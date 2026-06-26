نائبة وزيرة التضامن تطلع على التجربة اليابانية في دمج كبار السن وتعزيز التواصل بين الأجيال

أجرت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، زيارة لجمعية رعاية الأطفال اليابانية (Japan Childcare Association)، والتي تُعد إحدى أبرز المؤسسات الوطنية المعنية بدعم وتطوير منظومة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باليابان، حيث تضطلع بدور محورى في دعم دور الحضانة الخاصة والعاملين بقطاع الطفولة المبكرة.

وخلال الزيارة، استمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عرض تفصيلي قدمه مسئولو الجمعية حول منظومة العمل ، وجهودها في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، حيث استعرض الجانب الياباني آليات تسجيل وتأهيل العاملين في مجال رعاية الأطفال، والبرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها الجمعية لرفع كفاءة الكوادر العاملة، إلى جانب الأنشطة البحثية والدراسات المتخصصة التي تسهم في تطوير السياسات والممارسات المهنية في القطاع.

كما تناول العرض منظومة الدعم الفني والاستشاري التي تقدمها الجمعية ،للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال وتحقيق أفضل معايير الرعاية والتنمية في السنوات الأولى من عمر الطفل.

عقب ذلك تفقدت المهندسة مرجريت صاروفيم والوفد المرافق لها مركز "BLG Shinagawa للرعاية المجتمعية المتكاملة بمدينة طوكيو والذي يُعد أحد النماذج اليابانية الهامة في تقديم خدمات الرعاية والدعم للمسنين ، من خلال نهج يركز على دمجهم في المجتمع والحفاظ على استقلاليتهم وجودة حياتهم حيث يوفر بيئة شاملة ونشطة اجتماعيًا تساعد كبار السن على الحفاظ على ارتباطهم بالمجتمع .

واطلعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على آليات عمل المركز، التي تقوم على تعزيز التفاعل المجتمعي والتواصل بين الأجيال المختلفة، حيث يطبق نموذجًا هاما يدمج كبار السن مع أطفال إحدى الحضانات المحلية من خلال أنشطة وفعاليات يومية مشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأجيال، والحد من العزلة الاجتماعية، والحفاظ على الأدوار المجتمعية لكبار السن.

كما تعرفت على التجربة اليابانية في تعزيز استقلالية المستفيدين وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، حيث يشاركون في عدد من الأنشطة المجتمعية والمهام اليومية بما يتناسب مع قدراتهم. وفقًا لاحتياجاتهم ورغباتهم الشخصية، بما يعزز شعورهم بالاستقلالية والاندماج داخل المجتمع و حرصت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على مشاركة كبار السن الانشطة والمهام

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن هذه الزيارات أتاحت فرصة مهمة للاطلاع على أفضل الممارسات اليابانية فى مجالات الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن، واعربت عن تقديرها لمنظومة الرعاية المقدمة لكبار السن والتى تعمل على تحقيق الترابط والدمج بين الاجيال وبما يعمل على تعزيز اندماجهم المجتمعي والحفاظ على أدوارهم الاجتماعية .