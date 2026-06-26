الاحتلال الإسرائيلي يقتحم "طوباس" ويعتدي على فلسطينيين بقنابل الغاز والصوت جنوب بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدينة طوباس، فيما اعتدت على مواطنين فلسطينيين في منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، في إطار تصعيدها المتواصل بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن آليات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وانتشرت قوة من المشاة في وسط المدينة، دون أن يبلغ عن تنفيذ أي عمليات اعتقال.

وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين كانوا يتنزهون في المنطقة، دون تسجيل إصابات.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال كثفت خلال الفترة الأخيرة اعتداءاتها على منطقة برك سليمان عبر الاقتحامات المتكررة وإطلاق قنابل الغاز السام، ما تسبب في مرات سابقة بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.