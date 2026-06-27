سارة بركة تكشف أسرار حياتها الشخصية .. تفاصيل

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس، الفنانة السورية سارة بركة، وذلك في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على شاشة قناة الحياة.

وتكشف سارة بركة خلال لقائها فى برنامج واحد من الناس عن كواليس مشاركتها في مسلسل علي كلاي، وتتحدث عن شخصية حياة التي قدمتها، وأبرز المشاهد التي واجهت فيها صعوبات خلال التصوير، كما تشيد بالنجم أحمد العوضي، مؤكدة دعمه لها ولجميع فريق العمل، وتروي انطباعها الأول عنه، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف منه في بداية لقائهما داخل موقع التصوير.

تحديات سارة بركة الفنية

كما تتطرق إلى بداياتها الفنية والتحديات التي واجهتها، خاصة أنها تنتمي إلى عائلة بعيدة عن الوسط الفني، وتكشف كواليس التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية رغم معارضة أسرة والدها، إلى جانب حديثها عن قرارها بحلق شعرها بالكامل من أجل دورها في مسلسل وقف التنفيذ أمام الفنان غسان مسعود، وكيف تمكنت من إتقان اللهجة المصرية.

وتتحدث سارة بركة أيضًا عن انطلاقتها الفنية في مصر، ومن صاحب الفضل في هذه الخطوة، وأولى أعمالها المصرية مملكة الحرير، وأولى تجاربها السينمائية في فيلم حين يكتب الحب، إضافة إلى مشروعاتها الفنية المقبلة، والممثلة التي تتمنى تقديم أعمال على خطاها.

كما تفتح الفنانة السورية قلبها للحديث عن حياتها الخاصة، وطفولتها الصعبة خلال سنوات الحرب في ريف دمشق، وتكشف أن والدتها درست في جامعة القاهرة، في حوار يتناول العديد من الجوانب الإنسانية والفنية في مشوارها.