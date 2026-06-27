رجل المباراة فى كأس العالم.. جائزة تصنع الأبطال أم تكرس شعبية النجوم؟

في كل مباراة بكأس العالم، لا تنتهي الإثارة مع صافرة الحكم الأخيرة، بل تبدأ قصة جديدة بطلها لاعب يحمل جائزة “رجل المباراة” وبين فرحة الفائز، واعتراض الجماهير، تتكرر الأسئلة في كل نسخة من المونديال من يختار أفضل لاعب؟ وهل تعكس الجائزة بالفعل الأداء داخل المستطيل الأخضر، أم أنها أصبحت رهينة لشعبية النجوم؟

من المدرجات إلى شاشة الهاتف الجماهير تملك الكلمة

منذ كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، غير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" آلية اختيار رجل المباراة، مانحاً الجماهير حول العالم حق التصويت لاختيار اللاعب الأفضل في كل لقاء عبر موقعه الرسمي.

ومع مونديال البرازيل 2014، توسعت دائرة المشاركة بإتاحة التصويت أيضاً عبر منصة "تويتر"، حيث كان المشجعون يبدأون التصويت مع انطلاق الشوط الثاني باستخدام الوسم #ManoftheMatch، قبل أن يستمر النظام نفسه في كأس العالم روسيا 2018 عبر الموقع الرسمي وتطبيق FIFA والمنصات الرقمية التابعة للاتحاد الدولي.

أما في النسخة الحالية، فقد أصبحت عملية التصويت أكثر سهولة، إذ يفتح "فيفا" باب التصويت عبر موقعه الإلكتروني أثناء المباراة وحتى نهايتها، ليختار المشجعون اللاعب الذي يرونه الأكثر تأثيراً بفضل مهاراته وروحه القتالية ومساهمته في صناعة النتيجة.

كيف تتم عملية الاختيار؟

يعتمد "فيفا" على تصويت الجماهير خلال المباراة، حيث يدخل المشجع إلى صفحة التصويت عبر الموقع الرسمي، ثم يختار اللاعب من قائمة تضم جميع المشاركين مرتبين بحسب عدد دقائق اللعب.

كما يمكن البحث عن لاعب بعينه أو تصفية القائمة حسب الفريق أو المركز، قبل تثبيت الاختيار وإرسال الصوت، ليصبح كل مشجع جزءاً من عملية تتويج أفضل لاعب في اللقاء.

ورغم بساطة الخطوات، فإن هذه الآلية ظلت محل نقاش واسع بين المتابعين والخبراء.

شعبية النجوم هل تحسم الجائزة؟

يرى كثيرون أن اعتماد التصويت الجماهيري يمنح أفضلية واضحة للنجوم أصحاب القاعدة الجماهيرية الأكبر، حتى وإن لم يقدموا الأداء الأفضل داخل الملعب.

ولهذا السبب، تحولت جائزة رجل المباراة في كثير من الأحيان إلى واحدة من أكثر الجوائز إثارة للجدل في بطولات كأس العالم، إذ يرى منتقدو النظام أن الجماهير تميل إلى التصويت للأسماء اللامعة أكثر من تقييم الأداء الفني الحقيقي.

دي بروين ورونالدو عندما اعترض الفائز نفسه

شهدت بطولة كأس العالم 2022 في قطر عدة حالات أثارت الجدل، كان أبرزها تتويج البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة رجل المباراة عقب مواجهة كندا، رغم اعترافه بأنه لم يقدم أفضل مستوياته.

وقال دي بروين بعد اللقاء: "لا أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة، ولا أعرف لماذا حصلت على الجائزة... ربما بسبب اسمي."

ولم يكن النجم البلجيكي الوحيد في دائرة الجدل، إذ تعرض اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية لانتقادات واسعة، بينما فاجأ رونالدو الجميع بتأكيده أن زملاءه مثل جواو فيليكس أو برونو فرنانديز أو دانيلو كانوا الأحق بالجائزة، مضيفاً أن المنتخب بأكمله استحق التكريم بعد الأداء الجماعي الذي قدمه.

بين الجماهير والخبراء الجدل لن يتوقف

قد تبقى جائزة رجل المباراة واحدة من أكثر الجوائز جماهيرية في كرة القدم، لكنها ستظل أيضاً من أكثرها إثارة للنقاش ففي الوقت الذي يرى فيه "فيفا" أن منح الجماهير حق الاختيار يعزز تفاعل المشجعين مع البطولة، يعتقد آخرون أن الأداء داخل الملعب يجب أن يكون المعيار الأول والأخير.

ومع كل نسخة جديدة من كأس العالم، يبدو أن الجدل حول هوية "رجل المباراة" سيستمر وربما يكون جزءاً من متعة اللعبة نفسها.